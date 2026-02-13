La Lollo concede il bis, conquista un altro Oscar e bacchetta... le donne

Mamma fenomenale. Meravigliosa mamma d'oro. Mamma davvero "speciale" come sottolinea il ministro dello sport, Andrea Abodi. Sono Giochi doppiamente trionfali - come in passato al femminile riuscirono alla fondista Manuela Di Centa a Lillehammer 1994 - per Francesca Lollobrigida, che impreziosisce la sua Olimpiade con un altro titolo: quello di ieri dei 5mila arriva dopo i 3mila vinti sabato. In una gara che le è entrata nel cuore. Nonostante le fatiche, la romana riesce a prevalere sull'olandese Conijn di soli dieci centesimi. Bronzo alla norvegese Wiklund. Stavolta non c'è il piccolo Tommaso fisicamente a Rho Fiera, ma il figlio assiste all'impresa solo... in videochiamata. Non appena transita sul traguardo, ancora sul ghiaccio con i pattini, la sorella Giulia le passa il telefono ed è festa. Il faccione di mamma Lollo diventa ancora più felice alla vista di Tommaso e del marito Matteo. Con un sassolino che la campionessa si toglie dalla scarpa: "Mi sono dispiaciuti i commenti sulla presenza di mio figlio dopo il primo oro, soprattutto da parte delle donne. Dovremmo incoraggiarci a vicenda... Hanno dato del maleducato a mio figlio. Dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni".

Ma la festa, a distanza, rimane. Come quelle che hanno caratterizzato l'ascesa di Francesca, che ha dovuto sorbirsi chilometri su chilometri per salire da Roma con il papà Maurizio e andare ad allenarsi a Baselga di Pinè, in Trentino. Una sfida di per sé, prima di quella con il cronometro e le avversarie. Francesca ha trasformato una stagione difficilissima in una favola. "Gli ultimi due giri ho tirato fuori il 200 per cento. Volevo l'aiuto del pubblico e l'ho sfruttato appieno. La 3000 è la mia gara preferita e sono contenta di aver vinto l'oro. La 5000 mi è entrata nel cuore perché comunque l'anno scorso ho vinto il titolo del mondo, quindi riconfermarmi con un oro olimpico nella stessa distanza lo volevo davvero". Poi mamma Lollo ricorda: "Volevo ritirarmi quest'anno, è stata la peggiore stagione della mia vita". Una scelta che oggi pesa come l'oro più prezioso. "Da sola non ce l'avrei fatta: è un lavoro di squadra enorme. È la parte più dura, ma anche la più bella. E oggi mi ha motivato anche l'oro della Brignone".

La maternità, dunque, una nuova forza, uno slancio. Tommaso è nato nel 2023 e da allora la carriera di Lollobrigida ha assunto un significato diverso. "Le vittorie più belle sono quelle dopo essere diventata madre. Ho riscoperto me stessa come atleta, mamma e donna. Si può essere mamme e tornare più forti di prima: Milano-Cortina era il modo per mostrarlo alla gente".

Ex regina del pattinaggio a rotelle, con 16 titoli mondiali, dopo l'argento nei 3mila e il bronzo nella mass start a Pechino 2022, e l'oro mondiale nei 5mila metri a Hamar 2025 il primo per un'italiana ora punta a completare l'opera olimpica nella Mass Start, la specialità più imprevedibile.