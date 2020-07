La partita che può cambiare tutto: sarà svolta scudetto?

Juventus 72, Lazio 68, Inter 64: è questa l'attuale situazione di classifica a nove giornate dal termine del campionato. Che sia una sfida a due o a tre lo diranno solo le prossime 2-3 giornate in base ai risultati che otterranno bianconeri, biancocelesti e nerazzurri. I ragazzi di Conte ieri sera contro il Brescia hanno dato una bella risposta mandando un segnale chiaro e diretto alle avversarie: per il tricolore c'è anche l'Inter. I punti di distacco dei nerazzurri dalla Juventus sono in realtà nove e non 8: i bianconeri infatti sono in vantaggio negli scontri diretti.

Discorso a parte per la Lazio di Inzaghi che si starà ancora mangiando le mani per la sconfitta contro l'Atalanta che ha fatto scivolare la Lazio da meno 1 a meno 4. La sfida di sabato contro il Milan sare un crocevia importante per il campionato con i capitolini che dovranno giocarsi questa fondamentale sfida senza gli squalificata Felipe Caicedo e soprattutto il capocannoniere del campionato Ciro Immobile. La Juventus giocherà invece l'infuocato derby contro il Torino di Moreno Longo che viene da una serie di risultati negativi con i granata che rischiano seriamente la retrocessione.

La volata scudetto

Il cammino bianconero

La Juventus nelle prossime quattro giornate avrà delle sfide insidiose: si partirà dal derby della Mole contro il Torino, andrà al Meazza contro l'ostico Milan di Pioli che vuole chiudere al meglio la stagione, giocherà allo Stadium contro la terribile Atalanta di Gasperini e andrà poi a giocare in trasferta contro il temibile Sassuolo di De Zerbi. I bianconeri termineranno questo ciclo di fuoco il 20 luglio nello scontro diretto contro la Lazio di Inzaghi.

Nelle ultime quattro giornate, poi, la Juventus giocherà a Udine contro la squadra di Gotti che è invischiata nella lotta per non retrocedere così come il turno successivo i bianconeri se la vedranno in casa contro la pericolante Sampdoria dell'ex Ranieri. La Vecchia Signora chiuderà poi con la trasferta di Cagliari del cuore nerazzurro Walter Zenga mentre nell'ultimo turno ospiterà la Roma di Fonseca che potrebbe aver ancora bisogno di punti per strappare il pass per l'Europa League.

Il cuore biancoceleste

Inzaghi sta tenendo alta la concentrazione in vista di questo infucato finale di stagione. La prossima sfida contro il Milan, senza Immobile e Caicedo, dirà tanto delle reali ambizioni tricolore dei biancocelesti. La trasferta di Lecce dell'ex Liverani, quella casalinga contro i neroverdi di De Zerbi e la trasferta di Udine saranno sfide propedeutiche al big match del 20 luglio che si giocherà in casa dei campioni d'Italia in carica.

Dallo scontro diretto e dai risultati ottenuti da Juventus e Lazio in queste cinque giornate si capiranno poi le reali ambizioni tricolore di entrambe. La Lazio chiuderà con le due sfide casalinghe contro Cagliari e Brescia alla 35esima e 37esima. La 36esima giornata i biancocelesti giocheranno in trasferta contro il Verona di Ivan Juric, sempre più sorprendente mentre nell'ultimo turno giocheranno in casa del Napoli di Gennaro Ivan Gattuso.

La speranza nerazzurra

Conte sa bene che la sua Inter non avrebbe dovuto pareggiare contro il Sassuolo ma ora non resta che mettere in fila nove vittorie e sperare in più di un passo falso delle due avversarie, oggettivamente più accreditate alla vittoria finale. Nel calcio, però, mai dire mai e sul cammino dei nerazzurri ci saranno in primis il Bologna di Mihajlovic, al Meazza, la trasferta di Verona, la partita casalinga contro il Torino di Longo e la trasferta di Ferrara contro la Spal di Gigi Di Biagio. Nelle ultime cinque giornate poi l'Inter andrà prima a giocare a Roma contro la squadra di Fonseca, ospiterà la Fiorentina pericolante di Iachini, gioherà in trasferta contro il traballante Genoa di Nicola e chiuderà con due sfide toste in casa contro il Napoli e con la trasferta di Bergamo

