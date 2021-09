L'Uefa impone all'Inter di cambiare maglia: via il biscione. Ecco perché

L'Inter ha dovuto incontrare una "difficoltà" in più nell'insidiosa trasferata di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. I nerazzurri, infatti, sono stati costretti a modificare la seconda maglia bianca rimuovendo il biscione che richiamava l'Inter post Triplete nella stagione 2010-2011. L'Uefa ha voluto prendere una decisione netta facendo capo al regolamento e all'articolo 8.09 che fa riferimento proprio allo stile delle magliette che i club dovranno far indossare ai calciatori durante le gare dei tornei organizzati dal massimo organismo europeo. "La scelta del modello è illimitata, con le seguenti eccezioni da valutare a sola discrezione dell'amministrazione UEFA".

Partita insidiosa

Partita dura e per l'Inter di Simone Inzaghi che sta incontrando e non poche difficoltà nel match contro gli ucraini allenati da Roberto De Zerbi. I nerazzurri hanno sfiorato il gol in due-tre circostanze con Barella che ha preso una traversa e Lautaro Martinez che ha sfiorato un gol meraviglioso. Di contro anche gli ucraini hanno avuto diverse chance per colpire su regali della difesa nerazzurra.

Infortunio grave

Un brutto episodio avvenuto al minuto 8 ha di fatto condizionato la prima frazione per entrambe le squadre per l'infortunio choc a Lassina Traoré che in uno scontro fortuito con Dumfries si è procurato un gravissimo infortunio con De Zerbi costretto a sostituirlo e con il giocatore dello Shakhtar in lacrime. Da sottolineare come lo stesso olandese dell'Inter, Barella e Lautaro Martinez sono stati con l'avversario fino alla sua uscita dal campo, un gesto di grande faiplay per lo sfortunato ex calciatore dell'Arsenal che aspetta ora di fare tutti gli accertamenti del caso per valuare l'entità del suo infortunio alla gamba/ginocchio: