Ecco il verdetto Uefa su Milan-Atletico Madrid: chi è stato punito

Cuneyt Cakır è rimasto impunito. Il disastroso direttore di gara di Milan-Atletico Madrid non è stato fermato dall'Uefa e dirigerà Germania-Romania, in programma venerdì 8 ottobre, valida per le qualificazioni dei Mondiali del 2022 in Qatar. Il massimo organismo europeo, dunque, ha giudicato come grave soltanto la condotta del Var che non ha visto il mani di Lemar prima che la sfera finisse poi sul braccio del difensore rossonero Kalulu. L'arbitro turco era finito nella bufera dopo l'arbitraggio del Meazza ma non è stato fermato, sorte differente per un altro turco, il responsabile del Var, Abdulkadir Bitigen, che è stato sostituito dal connazionale Huseyn Gocek, con la conseguente promozione di Mete Kalkavan da assistente a responsabile al Var.

Qualche giorno fa anche il numero uno della Figc Gabriele Gravina aveva commentato il disastroso arbitraggio di Cakir: "L’errore di Cakir in Milan-Atletico ha avuto un impatto sulla partita, l’Uefa ha adottato provvedimenti riconoscendo la svista. È la dimostrazione che la qualità che abbiamo in Italia è importante, ma soprattutto è importante questo nuovo orientamento, alla ricerca di giovani di qualità, un’impostazione che sta dando risultati. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, serve pazienza".

Social roventi

Sui social network gli utenti si sono scagliati contro l'Uefa per questa decisione: "La Uefa non solo sta scavando dopo avere toccato il fondo, ma ha già trovato le fogne. Cakır", e ancora: "Quindi un arbitro che fischia un rigore 'al buio', cioè senza vedere una parte di una dinamica comunque complessa ed evidentemente non chiara, promosso dalla #Uefa. Chissà perché non sorprende...", "Altro che stop...L'arbitro Çakir, quello di Milan-Atletico M. non è stato sospeso dalla UEFA ed è stato designato per dirigere Germania-Romania di venerdì sera. Insomma... ha avuto anche il premio...", "Che la Uefa se la sia legata al dito con il Milan mi pare sotto gli occhi di tutti. Partendo dal tuffo di Welbeck, poi Olympiacos. L’anno scorso il gol non concesso a Kessie con lo Utd. I rigore non dato ad Anfield fino a Cakir. Questi ultimi nonostante il Var. Una vergogna".