L'Uefa prende posizione: "Stop a Champions ed Europa League"

L'Uefa ha finalmente rotto gli indugi ed ha deciso di sospendere Champions ed Europa League rinviando così gli ottavi di finale a data da destinarsi. I due casi in Serie A con Gabbiadini e Rugani positivi e con Inter e Juventus in quarantena, con il Real Madrid in isolamento per via della positività di un giocatore di basket del club blancos e la positività al covid-19 anche del giocatore del Chelsea Hudson-Odoi hanno indotto il massimo organismo europeo a dire basta, almeno per il momento. Adesso ci sarà da provare a stilare un nuovo calendario con la stagione che potrebbe concludersi a fine giugno e non più a fine maggio e con Euro 2020 che per forza di cose slitterà o in autunno o verrà rinviato all'estate del 2021 con la rivisitazione ad esempio della Uefa Nations League.

Ecco la nota ufficiale da parte dell'Uefa: "Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League, ottavi di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, andata degli ottavi, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgeranno queste partite saranno comunicate a tempo debito" .

Saranno dunque rinviate Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lione, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli di Champions League, più Getafe-Inter e Roma-Siviglia (che devono ancora giocare l'andata di Europa League), più le sfide di ritorno sempre degli ottavi di EL Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburg, Wolves-Olympiacos, Basilea-Francoforte, Copenhagen-Basaksehir, Manchester United-LASK.

La nota dell'Uefa poi si conclude così: "A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati. La UEFA ha invitato ieri ai rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell'European Club Association e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFPro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all'epidemia del coronavirus".

Questo era un atto dovuto da parte dell'Uefa con tutte le federazioni che pian piano si stanno adeguando e che dovranno sospendere il campionato come fatto da Serie A, Liga e Ligue 1. I campionati potrebbero quindi dilungarsi fino all'estate inoltrata con gli Europei che dovrebbero partire in autunno, oppure addirittura tra un anno.

