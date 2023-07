Lukaku e la verità social tra bluff e frenata. "Juventus? Non credo che l'affare si farà"

Frenata. O bluff. Fatto sta che al giorno d'oggi i social colpiscono quando meno te l'aspetti. E forse sarebbe il caso che tutti ne prendessero atto, compresi i calciatori. Succede così che ieri, all'esterno del centro sportivo vicino Bruxelles dove si sta allenando da solo, Lukaku sia stato intercettato da un gruppetto di tifosi. Tra questi anche un tifoso dell'Inter il quale, fermandosi a parlare con lui, gli ha chiesto se davvero fosse dietro l'angolo il suo passaggio alla Juventus: non del tutto soddisfatto della risposta comunque non definitiva da parte dell'attaccante («non credo si farà», con un gesto della mano come dire «forse sì o forse no»), l'utente di TikTok @maurochiffi1908 lo ha quindi invitato a non dire mai «forza Juve» anche nel caso in cui l'affare vada in porto: a questo punto l'ex nerazzurro ha risposto «no, mai», abbozzando un sorriso ed entrando in macchina. Ovviamente il video è finito immediatamente sul profilo social dell'autore dello scoop per essere da lì ripreso da tutti i siti sportivi.

Insomma: è stato lo stesso Lukaku a confermare il suo possibile approdo sotto la Mole, pur se lo scenario rimane complicato. L'Inter è ormai acqua passata a tutti gli effetti anche se rimane almeno a parole - la ritrosia a pronunciare un giorno quel Forza Juve' che invece gli verrebbe inevitabilmente richiesto dai suoi nuovi tifosi. Tenuto in ogni caso conto di quanto proposto dal filmato, quello che sarebbe il trasferimento più clamoroso dell'estate pallonara italiana pare essere in forte dubbio. E i motivi sono sostanzialmente noti: prima di acquistare, la Juve deve vendere e fare cassa con uno tra Vlahovic (soprattutto) e Chiesa). Dopo di che potrà pensare a un nuovo arrivo di spessore quale Big Rom, che resta in uscita dal Chelsea e che vorrebbe anche rimanere nel calcio che conta senza prendere in considerazione le offerte arabe. Si è insomma arrivati a un punto morto, pur se Giuntoli sta provando a convincere la società inglese ad accettare l'opzione del prestito con opzione (o obbligo?) di riscatto invece di quella dell'acquisto a titolo definitivo: il Chelsea però, pretendendo sull'unghia almeno una quarantina di milioni, al momento da quell'orecchio non ci sente. E nel frattempo si avvicina anche la scadenza del termine (fine settimana) entro cui evaporerà la via preferenziale che gli inglesi avevano garantito alla Signora. A quel punto per Lukaku non resterebbe che l'Arabia. Forse.