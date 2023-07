Lukaku alla Juventus? La risposta dell'Inter è la sorpresa Cuadrado

Incroci pericolosi tra derby d'Italia e stracittadina di Milano. La sessione estiva di calciomercato sta entrando nel vivo e appare destinata a essere caratterizzata da scontri infuocati tra le big del nostro campionato. Il no di Romelu Lukaku all'Inter, dopo che i nerazzurri avevano chiuso l'accordo col Chelsea per 40 milioni, ha scoperchiato l'ennesimo capitolo della sfida con la Juventus, che tiene in caldo il belga ma non può ancora affondare il colpo. Prima, infatti, i bianconeri devono fare cassa con le cessioni degli esuberi (Zakaria resta vicino al West Ham e Arthur è conteso da Fiorentina e Wolverhampton) e il sacrificio di Dusan Vlahovic. E l'Inter ieri ha piazzato la sua risposta: per la fascia destra in arrivo l'ex Juve Cuadrado (annuale da 2 milioni più bonus).

Tornando alla vendita dell'attaccante serbo al PSG per 80 milioni, è la chiave che può far decollare il mercato in entrata della formazione bianconera. Intanto la Juve per la mediana resta in pressing sul Barcellona per riportare in Italia l'ex Milan Kessie: proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i catalani spingono per inserire l'obbligo. In settimana se ne riparlerà. Il blitz juventino su Lukaku ha spiazzato Marotta e Ausilio, che ora devono trovare un centravanti e hanno messo gli occhi su Folarin Balogun (Arsenal), nel mirino pure del Milan. All'orizzonte si staglia l'ennesimo derby di mercato milanese, anche se il prezzo fissato dai Gunners per il cartellino della punta americana (40 milioni) è tutt'altro che abbordabile. Tra l'altro pure il piano B rossonerazzurro è il medesimo: l'iraniano Taremi valutato dal Porto 25-30 milioni, nonostante Jorge Mendes si stia prodigando per spostarlo. Ecco che allora l'Inter potrebbe tornare su Morata, desideroso di lasciare l'Atletico Madrid per rientrare in Italia.

Sul goleador spagnolo è in forte pressing la Roma (offerto quadriennale da 4,5 milioni a stagione) e anche la Juve (dovesse sfumare Lukaku) ci sta facendo un pensierino. Insomma, un tutti contro tutti sul mercato che rappresenta il degno antipasto agli scontri che vedremo sul campo in Serie A dal prossimo 19 agosto. Sempre molto attivo il Milan che ha programmato per domani le visite mediche di Reijnders (AZ Alkmaar) e insiste per Musah: offerti 17 milioni (bonus inclusi) al Valencia che ne vuole almeno 20. Lavori in corso per cercare di accontentare Pioli. Intanto per la fascia restano calde le opzioni Isaksen (Midtjylland) e Danjuma (Villarreal), mentre per De Keteleare si è fatto avanti il PSV Eindhoven. A proposito di fantasisti mancini: il Cagliari preleva Oristanio in prestito dall'Inter (oggi le visite mediche, domani la firma), mentre la Lazio culla sempre il sogno Mimmo Berardi (Sassuolo). Restando in tema di attaccanti della Nazionale: il Genoa si avvicina a Retegui (Tigre), proposto senza successo pure all'Inter. Infine Louis Buffon, figlio 16enne del grande Gigi Buffon, ha firmato con il Pisa: giocherà nell'Under 17.