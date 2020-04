L'ultima impresa di Bernie: padre a 89 anni

Bernie Ecclestone non finirà mai di stupire il mondo. L'ex padrone della Formula 1 diventerà padre alla soglia dei 90 anni che compirà il 28 ottobre. La sua terza moglie, la brasiliana Fabiana Fiosi diventerà madre a luglio. Miracoli ai tempi del viagra. Dopo aver avuto una moglie alta il doppio di lui, Bernie ne ha scelta un'altra che ha meno della metà dei suoi anni, sposata nell'agosto del 2012 dopo averla conosciuta al Gran premio del Brasile. Mister E, come era conosciuto nell'ambiente della F1 dove dopo aver tentato di essere pilota è stato costruttore e poi padrone di tutto il carrozzone, ha già tre figlie: Tamara (35) e Petra (31), avute dalla sua seconda moglie, la lunghissima Slavica, modella croata per anni musa di Giorgio Armani e Deborah ormai 65enne avuta dal primo matrimonio e in pessimi rapporti con il padre. Tamara e Petra sono due frequentatrici delle pagine di gossip dei giornali inglesi tra matrimoni da record, furti altrettanto ricchi subiti e apparizioni sempre appariscenti. D'altra parte sono figlie di papà. Bernie qualche anno fa era stato rapinato sotto casa a Londra e per difendere la moglie si era preso un cazzotto in faccia. E che cosa aveva fatto Bernie per rifarsi: si era fatto fotografare con l'occhio nero per la pubblicità dell'orologio che gli avevano rubato.

Secondo F1-Insider.com il sito inglese che ha svelato la notizia, il quarto figlio sarebbe finalmente un maschio e Bernie avrebbe deciso di farlo nascere a San Paolo dove da qualche anno ha comprato un'enorme acienda con annessa piantagione di caffè. Il posto dove in questi giorni è in isolamento per il virus dedicandosi alla raccolta delle uova nel pollaio. Così almeno racconta.

Bernie ha già quattro nipotini, con un quinto in arrivo. Nipotini che avrebbero uno zio più giovane di loro. Diventare padre a 89 anni non è comunque un record anche se ci si avvicina. Pare infatti che in India un contadino, Ramajit Raghav, sia diventato padre a 96 anni come ha raccontato il Dehli Times grazie alla moglie di 52.

Baby Ecclestone avrà certamente una vita più agiata anche se del padre rischierà di ricordarsi soprattutto l'eredità.