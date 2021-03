Luna Rossa alza bandiera bianca e New Zealand scappa. Ecco cos'è successo

L'emozionante America's Cup 2021 sta per calare il sipario con Team New Zealand che dopo aver ottenuto la doppietta decisiva nella giornata di ieri ha conquistato un altro punto che la proiettà sul risultato di 6-3. Luna Rossa ci mette ancora una volta l'orgolglio e il cuore ma non basta contro la fortissima imbarcazione neozelandese che ha vinto un'altra regata guadagnando il match point sperando di chiudere i conti già nella prossima regata.

Nella notte italiana, infatti, si è disputata una sola prova dato che è stato poi impossibile effettuare la decima regata per entrambe le imbarcazioni per un improvviso crollo di vento. Per vincere la Coppa America serve mettere insieme 7 successi con gli esperti Kiwi che vedono ora il traguardo molto vicino, in tutti i sensi: a Luna Rossa non serve che sperare nel miracolo sportivo che è ancora possibile ma oggettivamente difficile contro l'imbarcazione neozelandese che ha dimostrato di saper unire forza, velocità ed esperienza.

La regata

Come sempre Luna Rossa è brava in partenza e si mette davanti alla barca avversaria anche se con un vantaggio esiguo. New Zealand non molla gli italiana e si arriva gomito a gomito fino alla penultima poppa. Una bella manovra di Checco Bruni porta fuori i Kiwi con l'imbarcazione italiana che riesce a girare davanti. Qualcosa però va storto con Luna Rossa che si trova a dover difender il lato sinistro del percorso pensando di aver fatto la scelta corretta. In realtà da lì a breve si consumerà l'amara e beffarda sconfitta per Spithill e compagni.

Nella seconda parte della bolina, infatti, il vento gira sulla parte destra quella dove si trova Team New Zealand. Questa variabile gioca in favore dei neozelandesi che sembrano mettere il turbo e alla boa i metri di vantaggio sono circa 150. I Kiwi corrono veloce verso e tagliano per primi il traguardo portandosi a casa il meritato punto che porta la contesa sul 6-3 parziale che mette in discesa la loro strada e terribilmente in salita quella di Luna Rossa che ora non può far altro che aggrapparsi alla speranza.

Nella notte italiana, infatti, si disputerà la decima regata con tutto l'equipaggio azzurro che è chiamato all'impresa quantomeno per portare la contesa sul 6-4 e per tenere ancora vive le flebili possibilità di potersi aggiudicare la Coppa America che ad oggi sembra ben salda nelle mani di New Zealand.

