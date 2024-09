Luna Rossa torna sulla terra. Ma il primo ko può essere indolore

account X @ luna rossa

E ieri è stata la grande giornata di sir Charles Benedict Ainslie, grande campione olimpico, considerato il miglior velista di sempre con 5 medaglie in diverse 5 edizioni, e dunque molto riverito timoniere e skipper della barca inglese Ineos Britannia.

In una giornata difficile per vento e mare ha conquistato con una certa agilità due vittorie, contro Alinghi Red Bull Racing e una contro Luna Rossa Prada Pirelli che invece, dopo una serie di ottime regate, ha accusato un tardo pomeriggio no. Capita.

La barca italiana resta in testa alla classifica dei Round Robin e anche in quella che comprende Emirates New Zealand dove sono a pari punti ma ha vinto l'incontro diretto.

Saranno decisive per le due classifiche le prossime regate, Ainslie ha tenuto il gioco aperto. Ineos Britannia è apparsa davvero forte con la brezza tesa del pomeriggio, in grado di navigare in diverse modalità e anche, questo potrebbe preoccupare il team italiano, essere un poco più veloce: dopo la partenza hanno allungato con decisione.

Era una raffica o la barca? Se la giornata italiana è stata media, con comunque ha portato a casa una vittoria ben confezionata contro American Magic quella di Orient Express e svizzeri è stata nera, nessun punto guadagnato e tanta fatica.

Racconta Silvio Arrivabene di Alinghi Red Bull Racing: «Oggi non siamo stati competitivi, non solo nel confronto con gli altri ma con i nostri numeri e questa cosa ci fa grattare la testa ed è un problema che dovremo risolvere».

Quindi in testa alla classifica sempre Luna Rossa a 6 punti, dietro Ineos Britannia con 5, poi American Magic con 4. Resta viva la lotta per la sopravvivenza di Alinghi Red Bull che oggi dovrebbe incontrare Luna Rossa e Orient Express che deve vedersela con Ineos Britannia.

Racconta James Spithill, timoniere di destra di Luna Rossa: «Avevamo onde che da due direzioni diverse, senza simmetria, è stato forse il giorno più difficile che abbiamo affrontato. Ma questa è l'America's Cup e non ci sono soprese, gli inglesi sono andati davvero bene, hanno fatto una grande regata e sono forti. Se guardiamo la flotta siamo un gruppo di sfidanti molto vicini».

La replica di sir Ben Ainslie: «Quando regatare a questo livello e vinci due regate come queste, vedi che la barca è veloce e l'equipaggio risponde...

beh sei contento sei vicino al limite che puoi raggiungere. Ogni giorno abbiamo migliorato qualcosa».

Oggi ci sono in programma le ultime tre regate, ma le previsioni meteo non sono molto favorevoli e la giornata conclusiva potrebbe slittare a domani.