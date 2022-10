Lungo stop per Immobile: ecco quando tornerà in campo

Si temeva un lungo stop e così sarà: la smorfia di dolore di Ciro Immobile durante la gara contro l'Udinese che lo ha costretto a lasciare il campo al 29esimo del primo tempo ha un responso impietoso. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro.

Quando tornerà in campo

Lo ha comunicato la Lazio specificando che il calciatore è stato sottoposto "i n data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital " sottolineando che Immobile " ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero ". La società non si sbilancia ma i tempi di recupero per un infortunio del genere sono chiari: lo stop sarà almeno di 45 giorni, un mese e mezzo pieno. Ciò significa che il bomber biancoceleste tornerà in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, a gennaio 2023, saltando tutti i prossimi impegni biancocelesti tra cui il derby con la Roma fissato per il 6 novembre.

L'infortunio di domenica

La smorfia di dolore ma soprattutto la consapevolezza che fosse qualcosa di grave si era percepito subito sia sul volto del calciatore ma anche tra i compagni di squadra che contro l'Udinese hanno accusato il contraccolpo psicologico dopo l'uscita di Immobile. Dopo tre 4-0 consecutivi (record in serie A), i giocatori di mister Sarri hanno patito, e non poco, contro l'Udinese sempre ben messa in campo da Sottil e che ha sfiorato il gol con due traverse nei 90 minuti. Il pensiero, però, era rivolto all'attuale cannoniere della serie A insieme a Vlahovic con sei reti: si fosse trattato di una lesione di primo grado sarebbe potuto rientrare entro 20-25 giorni, quella di secondo grado è più lunga e serve un recupero maggiore.

Un'assenza pesante

L'allenatore campano dovrà adesso trovare una soluzione valida per sostituire il suo numero 17: domenica c'è lo scontro contro l'Atalanta attualmente al secondo posto con 24 punti, poi toccherà alla sfida di Europa League contro il Midtylland che all'andata vinse clamorosamente per 5-1 e poi la Salernitana in casa. La settimana successiva sarà nuovamente di fuoco con la trasferta di Feyenord a chiudere il girone e il derby della Capitale: subito dopo il Monza all'Olimpico e la Juventus in trasferta prima della lunga pausa dovuta al Qatar. Un calendario certamente non facile che vedrà l'assenza di un protagonista assoluto: Immobile è il miglior marcatore nella storia della Lazio (189 gol) ed è stato quasi sempre presente saltando, al massimo, sette gare come avvenuto nello scorso campionato.

La sua media presenze in serie A è impressionante: 35 gare su 38, in pochi hanno la sua solidità fisica e la continuità che lo contraddistinguono da anni. Adesso, però, i tifosi dovranno dirgli arrivederci al 2023.