Lutto nel mondo del calcio: morto per covid Loris Dominissini

Non ce l'ha fatta Loris Dominissini: l'ex calciatore e allenatore dell'Udinese si è spento all'ospedale di San Vito al Tagliamento, all'età di 59 anni, per le conseguenze legate al coronavirus. Dominissini è deceduto quest'oggi dopo tre mesi di ricovero e dopo essere stato tenuto sotto osservazione per diverso tempo le sue condizioni sono diventate critiche i primi giorni di maggio e oggi, a distanza di un mese, la tragica notizia. Nonostante non fosse più positivo da tempo al Covid-19 era stato comunque trasferito in terapia intensiva presso l'ospedale di Udine.

La carriera da giocatore e da allenatore

Dominissini nasce a Udinese il 19 novembre del 1961 e inizia a giocare a calcio in tenera età nel settore giovanile dlell'Udinese. Con il club friulano vince il campionato primavera nel 1981 e fa il suo esordio in Serie A nel 1983 a quasi 22 anni. Nel corso della sua carriera ha poi vestito altre maglie: Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia. A Reggio Emilia, però, ha vissuto il suo periodo migliore in carriera con sette grandi stagioni consecutive con il doppio salto dalla Serie C alla categoria maggiore.

Nel 1998-99 fa il suo esordio come allenatre tra le fila della Primavera ma il suo più grande orgoglio da allenatore resta la doppia promozione con il Como, portato dalla Serie C alla Serie A tra il 2000 e il 2002.. È stato poi allenatore di altri club come Ascoli, Spezia, Pro Patria, Reggiana e Visé (in Belgio). Nel 2014 era ripartito dal Lumignacco, in Eccellenza friulana, che è stata anche l’ultima esperienza in panchina. Da quasi sette anni si era allontanato dal mondo del calcio a distanza di anni.

Cordoglio social

Molti utenti hanno espresso su Twitter il loro dolore per la scomparsa prematura di Dominissini: "Occhi di ghiaccio, poche parole e mai banali, tanta competenza. E’ stato un piacere conoscere Loris Dominissini. Ora riposi in pace #lutto #tristezza" , e ancora: "È morto a causa del COVID-19 Loris Dominissini. Ex giocatore del Messina e allenatore di diverse squadre. Condoglianze alla famiglia".

Anche l'Udinese e altri suoi club, come lo Spezia ad esempio, hanno voluto rendergli omaggio con un semplice ma significativo post sui canali social:

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?