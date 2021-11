Lutto nella Formula Uno: morta in un incidente stradale l'ingegnere Antonia Terzi

Antonia Terzi, apprezzatissima ingnere della Formula Uno, è morta in un incidente stradale nel Regno Unito. Nella sua carriera aveva collaborato con le scuderie Ferrari e Williams progettando il famoso "muso a tricheco" della FW26. Sui social i messaggi di cordoglio dei team menager. " Una ragazza valida, molto tenace e determinata ", disse di lei Frank William in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former colleague and chief aerodynamicist, Antonia Terzi.



Our thoughts go out to Antonia's friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lgrhmanuQm — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 1, 2021

Chi è Antonia Terzi

Una " mente brillante ", una fuoriclasse nel campo della progettazione aerodinamica. Antonia Terzi, 50 anni, è stata una delle pochissime donne al mondo che è riuscita a guadagnarsi un posto di riguardo nel circus della Formula Uno. Nata e cresciuta a Modena, si era laureata nella città natale in ingegneria salvo poi approdare alla "motor valley" dell'Oxfordshire. Una passione, quella per le quattro ruote, che l'ha consacrata nell'olimpo degli "inarrivabili". Famosa per aver ideato il "muso a tricheco" della FW26 e il "superbus", un mezzo capace di viaggiare oltre i 250 chilometri orari, era approdata sui circuiti al fianco di Jean Todt. Dopo cinque anni in Ferrari, è passata nelle file Williams, alle direttive di Patrick Head che l'ha fortemente voluta con sé strappandola alla rossa di Maranello. Qualche anno più tardi, Frank Williams le affidò la direzione del dipartimento aerodinamico del team inglese.

