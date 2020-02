"Mamihlapinatapai", lo strano tatuaggio di Castillejo: ecco cosa vuol dire

Samu Castillejo è arrivato al Milan nell'estate del 2018 e chiuse la passata stagione senza incantare particolarmente con 40 presenze al suo attivo tra campionato, Coppa Italia ed Europa League segnando 4 reti. Lo spagnolo, ex Malaga e Villarreal non era partito alla grande nemmeno in questa stagione ma il cambio allenatore prima e il cambio modulo poi voluto da Stefano Pioli l'ha fatto diventare un titolare quasi inamovibile sulla fascia destra.

Il 25enne spagnolo, infatti, ha conquistato la fiducia del tecnico, dei compagni di squadra e dei tifosi del Milan a suon di prestazioni davvero di livello. Finora ha segnato un solo gol in Coppa Italia negli ottavi di finale contro la Spal ma le sue prestazioni sulla fascia destra si stanno dimostrando importanti nell'economia del gioco della squadra di Stefano Pioli. Nell'ultimo turno di campionato, però, lo spagnolo non è riuscito ad incidere ai fini del risultato dato che il Milan non è andato oltre l'1-1 Daniel Maldinicontro il Verona con Castillejo che ha colpito un clamoroso palo al 92' ed ha poi lasciato il posto a .

Il tatuaggio indecifrabile

Castillejo durante la partita è stato colpito duro ed è rimasto a terra per diversi secondi. Molti utenti sui social hanno notato il suo tatuaggio lungo tutta la schiena con scritto: "Mamihlapinatapai". Secondo quanto riporta Sky Sport questa parola nella lingua Yamana significherebbe: "Guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l'altra persona faccia qualcosa che entrambi desiderano ardentemente, ma che nessuno dei due vuole fare per primo".

Questo vocabolo fa parte di una lingua quasi del tutto in disuso: lo Yaghan. Questa lingua morta viene parlata ancora da qualchuno della Terra del Fuoco e nel 2018 la BBC rilanciò all'attenzione del mondo questo idioma che quasi nessuno parola più. La stessa British Broadcasting Corporation, chiese cosa significasse di preciso questa parola all'ultima yamana ancora in vita, Cristina Calderon cilena di 89 anni, che nonostante parlasse in maniera fluente la lingua non seppe rispondere a questa domanda.

Sui social i tanti tifosi del Milan e non solo si sono scatenati nei commenti ironici sul curioso tatuaggio che Castillejo ha deciso di incidersi sulla pelle:

Castillejo eterno romantico:

Mamihlapinatapai, in yamana significa:

"guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l'altra persona faccia qualcosa che entrambi desiderano ardentemente, ma che nessuno dei due vuole fare per primo."

Oltre ad essere una canzone di Galeffi.

