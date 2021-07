L'urlo scozzese: "Salvaci tu...". Cosa c'è dietro questa foto

Domani sera a Wembley andrà in scena la finale di Euro 2020 con l'Italia di Roberto Mancini che vuole mettere in bacheca il suo secondo titolo europeo a distanza di 53 anni dall'ultima volta e con l'Inghilterra che vuole invece mettere il primo sigillo nella competizione. Il tempio del calcio inglese sarà vestito a festa e sarà per la maggior parte rappresentato da tifosi di casa ma l'Italia potrà contare sul sostegno di almeno una parte della Scozia (che nella fase a gironi ha costretto sul pari la nazionale di Gary Southgate.

Mancini Braveheart

Il giornale indipendentista scozzese The National Newspaper ha infatti pubblicaoto una prima pagina intereamente dedicata a Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart con un titolo eloquente: “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!" , questo quanto scritto dalla pagina Facebook di The National. Sul giornale Mancini con il viso dipinto di azzurro proprio come quello di Mel Gibson nei panni dell’eroe nazionale scozzese William Wallace.

Se il titolo è eloquente, lo è ancor di più il sottotitolo che svela quale sia il vero motivo (se ce ne fosse ancora bisogno) del tifo di alcuni indipendentisti scozzesi nei confronti dell'Italia: "Non potremmo sopportare altri 55 anni di “loro” che si vantano" , chiaro riferimento all'Inghilterra che nel lontano 1966 vinse il mondiale di casa battendo in finale la Germania Ovest.

La stampa inglese

Le prime pagine di oggi dei quotidiani e tabloid inglesi parlano solo della grande sfida di domani: "Let’s bring it back home Harry", è il titolo del Mail, "A una partita dalla gloria", è il titolo di I, con la foto dei 26 calciatori della nazionale più l'artefice del grande miracolo, il commissario tecnico Gary Southgate. "Forza Inghilterra!" grida il Daily Star, che prende in giro gli italiani con la foto di un'ananas su una pizza.

Calda atmosfera

La temperatura sta iniziando a salire a un giorno esatto da uno dei match più importanti della stagione che decreterà la nazionale campione d'Europa che prenderà il posto del Portogallo di Cristiano Ronaldo, vittorioso nel 2016 in finale contro la Francia di Didier Deschamps. La stampa inglese ha usato parole dure nei confronti degli italiani definiti "loschi e sfacciati", mentre qualcuno ha parlato di un presunto "biscotto" per far trionfare l'Inghilterra per la prima volta in un Europeo (sospetti che lasciano il tempo che trovano sinceramente).

Di certo alcuni scozzesi hanno già espresso il loro tifo in favore dell'Italia di Roberto Mancini ma servirà ben altro per aver la meglio della nazionale dei Tre Leoni capace di vincere cinque partite in partite in questo Europeo proprio come gli azzurri (un pareggio per gli inglesi contro la Scozia nel girone, uno per l'Italia in semifinale con la Spagna partita poi vinta ai calci di rigore).

