L'odio della stampa inglese: "Italiani loschi e sfacciati"

Le provocazioni fanno parte del gioco quando ci si avvicina alla "battaglia". In attesa della finale di Wembley tra Inghilterra e Italia la stampa inglese pompa i propri lettori cercando, in questo modo, di far dimenticare il "generoso" rigore con il quale la Nazionale di Sua Maestà ha liquidato la Danimarca. L'argomento è stato archiviato, non se ne parla proprio: i giornali sottolineano che gli inglesi vinceranno senza favori. Dal clima di grande euforia per essere arrivati in finale ora la linea è cambiata: difesa ad oltranza del ct Southgate e dei suoi giocatori, con un velenoso confronto a distanza con gli uomini di Mancini.

Un esempio su tutti, il Daily Star provoca con un maldestro richiamo storico: "Mentre gli sfacciati italiani accusano i nostri eroici Tre Leoni di essere stati aiutati a vincere con un rigore, ci chiediamo: cosa hanno mai fatto i romani per noi?" . E pubblicano la foto di una pizza (solito stereotipo trito e ritrito) con un elenco di ciò che Cesare e i suoi eredi hanno lasciato a tutti: acquedotti, sistema sanitario, strade, irrigazioni, civiltà... non mancano le solite battutine mischiate ai complimenti, anche questi stereotipati: "Belle donne, buon vino, uomini incredibilmente soavi, bagni incantevoli"... quando si dice l'originalità della stampa popolare britannica.

Dimenticando il clamoroso tuffo di Sterling, che ha fruttato il rigore decisivo contro i danesi, gli inglesi tornano a sbizzarrirsi contro Ciro Immobile, per quel siparietto immortalato dalle telecamere durante la gara con il Belgio: l'attaccante è a terra dolorante ma, all'improvviso, dopo il gol di Barella scatta in piedi come un grillo per festeggiare coi compagni. Gli inglesi, maestri di fair play (vedi rigore di Sterling) descrivono l'atteggiamento di Immobile come "dodgy" (losco, meschino).

Stiamo attenti, evitiamo di cadere nelle provocazioni. Domenica sera Wembley sarà una bolgia e gli italiani solo una piccola macchiolina azzurra in mezzo alla marea inglese. Il primo comandamento, per gli uomini di Mancini, deve essere questo: nervi saldi! O almeno provarci. Lasciando perdere le inutili e risibili polemicucce di questi giorni.