Mano sul petto e poi si accascia: malore in campo per il Kun Agüero

Ansia in casa Barcellona per Sergio "Kun" Agüero. L'attaccante argentino è stato vittima di un malore nel corso della partita contro l'Alaves: verso la fine del primo tempo, il Kun si è seduto a terra, portandosi una mano al petto e l'altra alla gola, manifestando problemi respiratori e chiamando l'attenzione dell'arbitro, prima di uscire sui suoi piedi dal campo.

Il Barcellona orfano di Messi è ancora malato. L'addio di Ronald Koeman non basta ai catalani per risollevarsi. Contro l'Alaves è solo 1-1, un pareggio che serve a poco e che allontana ancora di più Busquets e compagni dalle posizioni di alta classifica. A rendere ancora più difficile la situazione dei blaugrana, alle prese con una stagione fino a questo momento disastrosa in termini di risultati, si aggiunge anche il malore accusato dal Kun Agüero nel match di ieri sera contro i baschi.

La ricostruzione

Al minuto 38 della partita con il punteggio fermo ancora sul punteggio di zero a zero, Agüero ha accusato un problema fisico e si è seduto sul terreno di gioco richiamando l'attenzione dell'arbitro. Il Kun dopo essersi toccato a più riprese la gola, con difficoltà anche respiratorie è stato sottoposto alle cure dello staff medico catalano. Dopo qualche minuto l'ex attaccante del Manchester City si è rialzato a fatica. Toccandosi nuovamente la parte alta del petto ha raggiunto la sua panchina senza aiuto della barella, e poi è uscito dal campo.

A quel punto si è reso necessario l'immediato il trasporto in ambulanza in ospedale per sottopore il calciatore agli esami del caso e capire i motivi dell'accaduto. Inizialmente si pensava alle conseguenze di un contrasto aereo avvenuto poco prima. Le immagini però sembrano non avallare questa ipotesi, visto che Agüero non viene colpito dall'avversario e né è ricaduto in malo modo. Poco dopo, l'account ufficiale del Barça ha twittato: "Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci" . Il tecnico ad interim Sergi Barjuan, al termine della partita ha spiegato: "Sergio mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro".

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Sport, gli esami avrebbero evidenziato un'aritmia cardiaca. Proprio per questo saranno condotti studi più approfonditi per scoprire le cause del tutto. Aguero, che al momento è in buone condizioni, dovrà restare dunque sotto osservazione, anche per capire se ci saranno ulteriori aritmie. Secondo Radio Cope, la madre, il fratello e la fidanzata sono andati in ospedale per vederlo e sono usciti con i pollici alzati per mostrare che le cose stanno procedendo bene.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?