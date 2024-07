Le "manovre" della Lega di A. E sui diritti tv è allarme ricavi

Ascolta ora 00:00 00:00

«Non parlo della Nazionale, di Spalletti, dell'Europeo né delle prossime scadenze elettorali perché il dibattito da calcistico si è trasformato in uno scontro politico e questo non va bene. A mio parere doveva invece rimanere all'interno del sistema». Così parlò Adriano Galliani, ad del Monza, senatore di Forza Italia e un tempo presidente della Lega calcio fino al 2006 (in coincidenza col titolo mondiale vinto a Berlino, poi il commissario Guido Rossi varò una norma per vietare l'incarico a un esponente di un club di serie A) durante la presentazione del nuovo allenatore Alessandro Nesta («l'ho corteggiato molto più da calciatore»). La conferma è arrivata puntuale con l'informazione data dal ministro Abodi che ha reso noto l'intento della maggioranza di «riformulare l'emendamento Mulè», presentato dal vice-presidente della Camera - anch'egli di Forza Italia- e che ha provocato una dura lettera-monito del presidente dell'Uefa Ceferin con la minaccia (esagerata) di «espellere» i club di A dalle coppe europee. L'emendamento - conferma dello scontro tra la Lega di serie A guidata da Lotito e AdL - prevedeva l'autonomia della organizzazione presieduta da Casini e il diritto di veto nei confronti delle delibere della federcalcio.

Nel frattempo sono cominciate le grandi manovre in vista della scadenza elettorale del 4 novembre. I top club di A da giorni sono al lavoro per un candidato alla presidenza che possa battere Casini (alle prese con un conflitto d'interesse per l'incarico di rettore dell'università di Lucca). Sono prima 14 e poi 11 i voti necessari per il quorum.

Il clima all'interno della A è molto più elettrico da quando i presidenti hanno preso atto che la quota annuale proveniente dai diritti tv del nuovo quinquennio si è notevolmente assottigliata rispetto al miliardo e 27 milioni del precedente triennio. La conseguenza è una netta flessione dei rispettivi ricavi in materia televisiva, frutto della tendenza mondiale nella quale crescono quelli delle partite internazionali a discapito dei campionati domestici.