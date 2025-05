Il Milan su Italiano. Suggestione Motta

Ascolta ora 00:00 00:00

La lezione di Italiano della finale di Coppa Italia dev'essere piaciuta parecchio dalle parti di via Aldo Rossi. Tanto che ora il Milan ha messo gli occhi sul tecnico del Bologna come principale candidato al dopo Sergio Conceicao, la cui avventura sulla panchina rossonera terminerà dopo Milan-Monza di sabato sera. Un addio scontato che libererà una delle posizioni più ambite. Se Vincenzo Italiano stuzzica parecchio in casa rossonera, al tempo stesso va detto che non è semplice assicurarselo. Il condottiero rossoblù, infatti, ha un contratto fino al 2026 e la dirigenza bolognese è al lavoro per blindarlo fino al 2027 con opzione per il 2028 e relativo adeguamento dell'ingaggio dagli attuali 2,2 a 2,8 milioni a stagione. Il segnale di come a Bologna vogliano provare ad aprire un ciclo con il tecnico di Ribera al timone. Lavori in corso, col Diavolo sullo sfondo pronto a entrare in azione. Interesse reale ma non ancora sfociato in contatti e proposte ufficiali. Al tempo stesso i dirigenti milanisti lavorano pure su altri fronti: il nome di Max Allegri (il preferito dai tifosi) resta ancora in auge, anche se al momento il Napoli appare in grande vantaggio nella corsa al livornese che è il candidato numero uno in casa azzurro in caso di addio di Antonio Conte (può tornare alla Juve).

Per quanto riguarda invece la candidature di Roberto De Zerbi (vincolato al Marsiglia fino al 2027) e Thiago Motta i segnali sono discordanti. RDZ non sembra convincere tutti in casa Milan; mentre Motta era stato cercato un anno fa, ma l'italo-brasiliano aveva preferito la Juve. Chissà che non possa esserci un clamoroso ritorno di fiamma...