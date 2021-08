Stano d'oro nella marcia 20 chilometri

Massimo Stano conquista la medaglia d'oro nella 20km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo.

Un'altra giornata ricca di emozioni e di medaglie, quella vissuta dall'Italia a Tokyo 2020. Dopo il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto di fondo, l'argento di Manfredi Rizza nel K1 200 della canoa e il bronzo di Elia Viviani, nell'Omnium di ciclismo mancava soltanto una medaglia d'oro per chiudere incredibilmente la giornata ed è puntualmente arrivata. È ancora l'Italia dell'atletica leggera a regalare un'altra leggendaria impresa: dopo le vittorie di Tamberi e Jacobs, stavolta tocca a Massimo Stano salire sul gradino più alto del podio nella 20 km di marcia. 29 anni, pugliese, era alla sua prima esperienza olimpica. Vive a Roma, è sposato con Fatima Lofti, ex siepista, di origini marocchine e cresciuta a Varese. Cinque anni fa, per sposarla ha abbracciato la fede musulmana. I due hanno una bimba di 5 mesi e mezzo.

La gara

Il marciatore azzurro, nel caldo torrido di Sapporo firma un vero e proprio capolavoro. Prima è in testa a guidare il gruppo dal 12° km e poi con una progressione irresistibile opera la selezione decisiva, frantumando un gruppetto inizialmente composto da sette atleti. Terzo a metà gara, negli ultimi 3mila metri l'azzurro è stato protagonista di un grande testa a testa contro i due rivali giapponesi, Ikeda e Yamanishi, gli unici capaci di tenere il suo ritmo fino quasi al traguardo. Poi però Stano ha aumentato ancora l’andatura all’inizio dell’ultimo giro ed è rimasto da solo a marciare verso il titolo di campione olimpico, chiudendo con il tempo di 1.21.05, mettendo in fila i due padroni di casa, Koki Ikeda d’argento e Toshikazu Yamanishi di bronzo.

È un risultato per certi versi inatteso, visto che alla vigilia il marciatore pugliese non era dato in grandissime condizioni. E invece è arrivata la gara perfetta, Massimo ha sempre tenuto sotto controllo la situazione e nel momento decisivo, ha fatto la differenza con una progressione irresistibile. Questa vittoria arriva dopo il trionfo di Ivano Brugnetti ad Atene 2004. Per la marcia italiana è addirittura la diciottesima medaglia olimpica, la nona d’oro su un totale di ventidue. Terzo dopo quello di Maurizio Damilano a Mosca 1980 mentre nella 50km erano arrivati gli ori azzurri di Schwazer a Pechino 2008, Pamich a Tokyo 1964 e Dordoni a Helsinki nel 1952. Addirittura l'atletica azzurra non conquistava tre titoli da Los Angeles 1984, Giochi però dimezzati dal boicottaggio dell'Urss e dai Paesi del blocco sovietico.

Si tratta del settimo oro per l'Italia a Tokyo: il terzo che arriva dall’atletica leggera, dopo quelli di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Grazie a questa medaglia d'oro, l'Italia risale fino all’ottavo posto (momentaneo) nel medagliere. In totale le medaglie azzurre sono 33: 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Dopo un'altra impresa leggendaria i sogni azzurri sembrano non finire più.