Mattarella elogia Tamberi: "Come un film di Hitchcock"

Roma - All'indomani della chiusura di un Europeo di atletica da record per l'Italia con 24 medaglie, il Presidente Mattarella ha consegnato il tricolore ai quattro alfieri azzurri per i Giochi di Parigi: Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, e alle Paralimpiadi, sempre nella capitale francese, Luca Mazzone e Ambra Sabatini. «Auspico di vedere un pullman pieno di medagliati, ma sarà il comportamento che terrete ad onorare l'Italia. Non faccio previsioni, sono certo che dedicherete tutto il vostro impegno nella lealtà sportiva e questa sarà la vostra prima vittoria», è stato il messaggio del Capo dello Stato nei giardini del Quirinale.

Nel suo discorso, inoltre, Mattarella si è complimentato con Errigo, campionessa e madre, e ha scherzato con Tamberi: «La sua finale del salto in alto come un thriller stile Hitchcock». E poi, ha ammesso di non aver rispettato il protocollo andando due volte allo Stadio Olimpico: «Ma ne valeva la pena». Infine, l'auspicio di una tregua olimpica: «Non so se avverrà. Perché questa richiesta si scontra con la ottusità di chi scatena guerre. Però il messaggio che voi lancerete, è un messaggio di convivenza, di amicizia, altrettanto importante». Mattarella, che si è anche concesso per dei selfie con gli atleti, sarà a Parigi dove visiterà il Villaggio Olimpico il 25 luglio, mentre la mattina del 26 sarà presente a Casa Italia. «Del messaggio del presidente Mattarella mi hanno colpito tante cose, la pace olimpica come è accaduta in passato sarebbe magnifica», il commento di Tamberi, stavolta non con mezza barba, che dopo l'oro europeo nell'alto ha raccontato di essere «andato a salutare il presidente perché mi sembrava doveroso farlo, quando sono andato lì per dargli la mano lui mi ha abbracciato. Il suo sguardo mi rimarrà impresso». Quando hanno preso la parola i portabandiera, c'è stato un discorso commovente di Arianna Errigo, a cui sono scese delle lacrime: «È stata una giornata emozionante e sono crollata. Ho voluto affrontare il tema delle mamme-atleta perché non se ne parla mai abbastanza, lo capisce solo chi lo vive in prima persona. Ci sono ancora troppe sportive che devono decidere se continuare la propria carriera o diventare mamme». Presente anche Jacobs, reduce dal doppio oro 100-4x100. «Io prossimo portabandiera? Ho preso appunti».

Presenti anche Giovanni Malagò e Andrea Abodi. «Vogliamo battere il record di medaglie di Tokyo», ha detto il presidente del Coni. «Il modello italiano è multidisciplinare, e per molti nel mondo è oggetto di studio, un esempio», ha aggiunto Malagò.

Per il Ministro dello Sport è stata una «cerimonia semplice nella sua solennità, piena di emozioni. È stata la consacrazione del vertice dello sport italiano». Presente anche il n°1 del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli: «I Giochi ribadiranno l'importanza della diversità».