McLaren trionfa davanti al Ct e agli azzurri olimpionici

A casa nostra hanno vinto loro. Doppietta McLaren nel Gran premio d'Italia. Dopo aver passato un'estate a battere gli inglesi, ecco la loro vendetta proprio nel giorno in cui festeggiamo i campioni di Tokyo con Jacobs che sfreccia davanti a tutti. Ricciardo e Norris riaprono il libro dei ricordi: la McLaren non vinceva dal Brasile 2012 con Button e non faceva doppietta dal Canada 2010 quando Hamilton vinse davanti a Button. Ricciardo è schizzato in testa al via sorprendendo Verstappen e non sarebbe stato facile batterlo anche senza il crash tra i due litiganti mondiali. Non è stato bello veder lo spumante Ferrari finire nella scarpa di Ricciardo, ma fa piacere vedere che dopo mesi di tormenti Daniel ha ritrovato sé stesso e le prestazioni. Non era semplice in una squadra tutta orientata verso il suo giovane compagno di squadra.

Ancora una volta quando non vincono una Mercedes o una Red Bull però non vince lo stesso una Ferrari. È successo un anno fa con Gasly proprio qui a Monza e quest'anno con Ocon in Ungheria e Ricciardo al Gran premio d'Italia. Leclerc che dopo la Safety Car era al secondo posto è stato immediatamente risucchiato dal gruppone che lo seguiva. Ha chiuso al quarto posto perché Perez ha tagliato la chicane passandolo e non gli ha poi ceduto la posizione prendendosi 5 di penalità. Ma finire dietro a Bottas che partiva ultimo non è stato il massimo. Si sapeva che sarebbe stata dura. La doppietta McLaren ha peggiorato tutto, soprattutto in ottica terzo posto mondiale.