Mei: "Un'Italia mai così vincente"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'atletica italiana continua ad emozionare. A Nanchino, nell'edizione più vincente della storia dei Mondiali indoor, abbiamo raccolto ben due ori e un argento, che ci permettono di chiudere il medagliere in 5° piazza alle spalle di Usa, Norvegia, Etiopia e Gran Bretagna.

È il miglior risultato di sempre ai Mondiali indoor: al massimo eravamo giunti 6° (Barcellona, 1995). Non solo, in virtù dei 10 finalisti azzurri oltre ai tre podi ci sono stati due quarti posti, più un sesto, due settimi e due ottavi , ci piazziamo in 5° piazza nella classifica per nazioni e primi fra gli europei.

«Per la prima volta nella storia l'Italia vince due ori nella stessa edizione dei Mondiali indoor. È un altro tassello della fantastica avventura iniziata 4 anni fa e possiamo essere più che contenti visto che l'atletica è uno sport straordinariamente difficile con più di duecento nazioni in gara», rimarca il presidente della Fidal Stefano Mei (foto). «Non ci dimentichiamo che qui mancavano i nostri campioni olimpici e anche Nadia Battocletti. Ogni volta i ragazzi ci sorprendono, migliorano i record e sfatano i tabù». Come quello del titolo iridato nel lungo maschile. «Furlani se la meritava, dopo l'argento agli Europei indoor sfiorato. Mattia è un predestinato. Nel triplo, Andy Diaz ha vinto con ampio margine, mentre Zaynab Dosso in finale è partita meno bene del solito, però non possiamo lamentarci di un secondo posto mondiale», conclude Mei.

Gli fa eco il direttore tecnico Antonio La Torre, che commenta: «Ci confermiamo nell'élite mondiale, oltre a essere

una nazione di riferimento in Europa. Ormai indossiamo gli abiti di un'atletica che sa essere tra le migliori al mondo e dobbiamo continuare a tenerceli saldamente cuciti, con determinazione, senza dare nulla per scontato».