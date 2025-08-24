Tare: "Boniface? Stiamo valutando"

Il mercato delle milanesi si tinge di giallo. Dopo oltre 24 ore di visite mediche e controlli il Milan non è ancora del tutto convinto di tesserare Victor Boniface, per il quale il ds Tare mercoledì aveva raggiunto l'intesa col Leverkusen sulla base di un prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (25 milioni). I dubbi sarebbero relativi al ginocchio della punta nigeriana, vittima della lesione del legamento crociato nel 2019. Sono però passati 6 anni, anche se nell'ultimo anno è stato vittima di parecchi problemi fisici. "Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni per prendere la decisione giusta" le parole ieri sera di Tare. La sensazione è che il Diavolo giocherà al ribasso per ridiscutere le condizioni economiche dell'operazione. Provando magari a prelevarlo in prestito gratuito o quasi.

Nel frattempo da Casa Milan filtra come, al di là di Boniface, possa comunque arrivare un altro attaccante negli ultimi giorni di questa finestra di mercato. Due i nomi sull'agenda milanista: il giovane Harder (Sporting) e Vlahovic (Juventus). Sembra invece più difficile un ritorno di fiamma rossonero per Hojlund, sul quale ormai sta avanzando il Napoli che ha offerto al Manchester United un prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (40 milioni).

Ma torniamo ai gialli riguardanti le milanesi: se Sparta (Milan) non ride, neppure Atene (Inter) può dirsi troppo tranquilla. In casa nerazzurra tiene banco il caso Ausilio. Il dt interista potrebbe imitare l'ex allenatore Inzaghi e salutare tutti in autunno: destinazione Arabia. L'Al Hilal, ovvero proprio la società che ha ingaggiato a giugno l'allenatore piacentino, lo sta corteggiando in maniera insistente.

Pronto un ricco triennale a cifre nettamente superiori rispetto a quello percepite a Milano per portarlo a Riyad. Tra l'altro lo stesso Inzaghi ha dato referenze positive alla dirigenza saudita sul conto di Ausilio, che rappresenta la prima scelta della formazione biancoblù per il ruolo di ds.