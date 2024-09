Svolta Osimhen: va al Galatasaray

Ascolta ora 00:00 00:00

E meno male che c'è la Turchia. Le big di Serie A devono davvero ringraziare la Super Lig, dove la finestra estiva di mercato chiuderà solamente il 13 settembre e grazie alla quale possono ancora piazzare i numerosi esuberi rimasti sul groppone.

L'affare più clamoroso riguarda Victor Osimhen (in foto) che - dopo le trattative sfumate nei giorni scorsi con l'Al-Ahli e Chelsea - passa al Galatasaray in prestito secco dal Napoli con la regia dell'intermediario George Gardi. Contestualmente il nigeriano e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno deciso per tutelarsi reciprocamente di allungare il contratto al 2027 alle condizioni attualmente vigenti. Tradotto: meglio evitare una partenza a titolo temporaneo per poi ritrovarsi a meno di 12 mesi dalla scadenza del contratto. Sarebbe stato un rischio e pure un autogol per tutti. Lo stipendio da settembre a giugno 2025 (10 milioni) sarà invece totalmente a carico dei turchi, che ora proveranno a ottenere dalla Juventus anche l'esterno mancino Filip Kostic.

Intanto il Napoli può spedire a Istanbul pure Mario Rui: direzione Besiktas. Invece la Juventus ha ceduto in prestito secco al Porto Tiago Djalò e spera in qualche pretendente turca per Arthur. I bianconeri nel frattempo lavorano alla blindatura del giovane talento Mbangula per il quale è pronto il rinnovo con relativo adeguamento di stipendio fino al 2029. Spera in qualche offerta esotica pure il Milan che lavora per cedere Ballo Tourè (ha detto no al Besiktas), Origi (piace a un club qarariota che gli ha offerto un biennale alle stesse condizioni percepite a Milano) e Jovic.

Quest'ultimo però sembra poco propenso all'addio e ha già scartato varie ipotesi negli ultimi giorni. Infine ieri visite mediche e firme per Mario Hermoso con la Roma: il centrale spagnolo si è legato ai giallorossi fino al 2027 per 3 milioni più 1 di bonus l'anno.