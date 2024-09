Mercedes, per la Classe G inizia l'avventura elettrica

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamento in una fabbrica abbandonata a Marina di Pietrasanta. Quella che un tempo era luogo di fervente attività industriale, diventa protezione dal sole per ottanta equipaggi di Classe G nonché punto di ritrovo che sancisce, per la prima volta, la nascita del G Owners Tribe, la prima community ufficiale dedicata al celebre fuoristrada di Mercedes. Il tutto sotto le effigi disegnate da Aldo Drufi, vincitore di due compassi d'oro e creatore di tutte le livree di Valentino Rossi.

Presenti i rappresentanti di tutte le serie che ne hanno fatto la storia in un arco di oltre 40 anni a cominciare dall'inizio quando, negli anni '70, lo Shah di Persia commissionò un veicolo capace di affrontare i terreni più ostili del suo regno.

Una richiesta che diede vita a un progetto rivoluzionario, anche se le vicissitudini politiche impedirono allo Shah di prendere in consegna il suo ordine. Tuttavia, ciò che era nato per essere un veicolo militare si trasformò presto in un'icona globale.

Dal 1979 le G Class vengono prodotte nello stabilimento di Graz in Austria in modo quasi artigianale: percorrono strade o ne tracciano di nuove assolvendo compiti di tutti i tipi. Diverse G hanno servito anche come papamobili, offrendo sicurezza e stile ai successori di Pietro. Tra questi, Papa Giovanni Paolo II fu uno dei primi a utilizzarla sia negli spostamenti in Vaticano che nei lunghi viaggi apostolici. Nel 2023, la Classe G compie un passo importante diventando elettrica.

È l'inizio di una nuova era, dove la sostenibilità incontra la tradizione. Un cambiamento epocale per un'auto che ha sempre fatto della potenza il suo tratto distintivo, ma che ora abbraccia un futuro più ecologico provando a non perdere nulla della sua anima avventurosa.

A Pietrasanta gli owners a bordo dei loro veicoli si sono mossi con eleganza fino a raggiungere una delle cave di marmo più celebri al mondo.

È qui, tra le bianche pareti della montagna scavata, che Michelangelo scelse il marmo per scolpire il David, la sua opera più famosa.

All'interno di questo scenario, avvolta dal silenzio e dalla maestosità del marmo, è stata svelata per la prima volta in Italia la G elettrica, nome in codice: G 580 EQ. I partecipanti, proprietari di modelli di tutte le generazioni, hanno condiviso storie e avventure, unite da un filo conduttore: l'amore per un'auto che non è solo un veicolo, ma uno stile di vita.

Nelle cave di marmo di Carrara, sotto la volta celeste, si è celebrato non solo il presente e il futuro della Classe G, ma anche un legame profondo tra l'uomo e la macchina, fatto di passione, sfida e rispetto reciproco.