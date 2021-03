La Mercedes provoca: safety car rossa...

L'anno scorso al Mugello l'aveva dipinta di Rosso per festeggiare i 700 gran premi della Ferrari. Quest'anno in Mercedes non si sono trattenuti e hanno deciso di colorare di Rosso Safety e Medical Car per tutta la stagione. Almeno vedremo una Rossa in testa, diciamo noi, ringraziando per il pensiero. Ma anche un po' irritati per la presa per il sedere che non è nuova in casa Mercedes. Ricordate quando Schumi firmò per loro rientrando in Formula 1 nell'inverno del 2009? Gli fecero girare uno spot pubblicitario con una Mercedes supersportiva, ma maliziosamente rossa come una Ferrari. Montezemolo che allora era il presidente non la prese bene: «Ma chi si compra mai una Mercedes rossa?», commentò a una cena di Natale. Oggi da Stoccarda fanno notare che il rosso è un colore legato a AMG il marchio sportivo della casa che comparirà sulle monoposto di Lewis e Bottas, come rosso è il colore dello sponsor CrowdStrike, leader nella cyber security che legherà il suo marchio alla Safety. Sarà, ma sembra una provocazione bella e buona Insomma sapendo che la loro scelta cromatica non sarebbe passata inosservata hanno messo le mani avanti dando spiegazioni non richieste dopo anni di safety car bellissime, velocissime, ma noiosamente grigie.

Quest'anno comunque Safety e Medical Car non saranno un'esclusiva Mercedes. La Formula 1 è infatti riuscita a farsi raddoppiare la fornitura alternando alle Rosse Mercedes anche le Aston Martin che si presenteranno in Racing Green. Stare davanti a tutti fa gola anche a Lance Stroll, ma almeno questa volta le Aston Martin non sono copie della Mercedes (come accade con la monoposto). A guidarle sarà comunque sempre Bernd Mayländer che ormai ci ha fatto l'abitudine. La Mercedes gli ha messo a disposizione una Mercedes-AMG GT R da 585 cv, la Aston Martin una Vantage con un motore portato a 535 cv che promette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La Aston Martin esordirà in Bahrain nella prima gara della stagione a fine mese, la Mercedes scenderà in pista a Imola nella seconda il 18 aprile. Una Mercedes Rossa nella pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari la provocazione continua. D'altra parte non tanto tempo fa la Mercedes festeggiò il mondiale con una fotografia scattata proprio davanti all'ingresso di Maranello. Un gioco che non piacque molto ai ferraristi. La sensazione inquietante è però che a fine anno la Safety Mercedes possa davvero essere l'unica Rossa davanti a tutti in un gran premio.