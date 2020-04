Messi-CR7, chi è il più forte? Cosa ne pensano i 12 calciatori che hanno giocato con entrambi

Una delle domande più frequenti nel mondo del calcio è la seguente: chi è più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Difficile rispondere a questa domanda anche perché sono due calciatori completamente diversi e unici nel loro genere. Talentuoso, brevilineo e tecnico l'argentino, completo, tecnico e leader il portoghese. Il tabloid inglese The Sun, per rispondere a questa domanda, ha pensato di chiederlo a dodici calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare con entrambi tra Manchester United, Real Madrid, Barcellona, nazionale portoghese e nazionale argentina.

1) Deco è stato compagno di squadra di Lionel Messi al Barcellona e di Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese. Il 42enne di origine brasiliana si è espresso così sui suoi due ex compagni di squadra: "È chiaro che Cristiano e Leo sono i più grandi, soprattutto perché nessuno pensava che sarebbero stati così tanti anni a questo livello, ma chi mi ha davvero impressionato, nonostante non fosse così decisivo, è stato Ronaldinho. Per me lui sarà sempre il migliore, era magico". L'ex Chelsea, dunque, non si è esposto e il risultato finale è di parità.

2) Paulo Dybala è compagno di squadra di Lionel Messi con l'Argentina e di Cristiano Ronaldo nella Juventus. La Joya ha preferito essere diplomatico non schierandosi in questa "battaglia": "È impossibile fare un paragone fra i due o dire chi sia il migliore. Sono alla pari e ben al di sopra di tutti gli altri ed è così da diversi anni". Anche in questo caso parità.

3) Per Gonzalo Higuain vale lo stesso discorso fatto per Dybala anche se il Piipta ha potuto giocare con CR7 sia con la Juventus che con il Real Madrid. Il 32enne ex Milan e Napoli, invece, è stato per anni compagno di nazionale del coscritto Messi: "Mi piaceva giocare a fianco di Ronaldo nel Real e sono contento di poterlo fare anche adesso nella Juve e da attaccante è un privilegio giocare accanto a Messi". Parità anche per Higuain

4) Angel Di Maria ha invece voluto prendere posizione nei confronti del connazionale Messi. L'attuale ala del Psg ha giocato con Cristiano Ronaldo al Real Madrid vincendo anche la Champions League. È stato un sogno avere la possibilità di giocare con Rooney, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Messi ed è difficile scegliere, ma se devo farlo, scelgo Messi. Lui è il migliore al mondo, non ci sono dubbi. Quando sarò vecchio, racconterò ai nipotini le favole della buonanotte su quando ho vinto la Champions League ma, soprattutto, dirò loro che il nonno giocava con Leo Messi".

5) Fernando Gago, ex centrocampista, ha giocato con Cristiano Ronaldo al Real Madrid e con Messi con la maglia dell'Albiceleste. L'ex Boca Juniors è stato netto prendendo le parti del connazionale: "Per me il numero uno non è Ronaldo, bensì Messi, perché ha un’abilità incredibile e può farti vincere una partita in mezzo secondo e in ogni momento".

6) Un altro argentino ha preso le parti di Messi: Ezequiel Garay, difensore del Valencia contagiato dal coronavirus. Il difensore ha giocato con CR7 al Real Madrid per un brevissimo periodo e con la Pulce con l'Argentina: "Dalla prima volta che l’ho visto giocare con l’Under 15 dell’Argentina fino a oggi, Messi continua a meravigliarmi, non ha limiti"

7) A spezzare questa situazione di egemonia-parità ci ha pensato l'ex difensore del Manchester United e dell'Argentina Gabriel Heinze che ha votato per CR7. L'ex Newell's Old Boys dell'attuale attaccante della Juventus disse: "E' vicino a Dio nelle sue capacità", ma incensò anche Messi solo quattro anni fa: "Non viene calcisticamente da questo pianeta". La sua scelta però è Ronaldo.

8) Henrik Larsson ha giocato con CR7 al Manchester United e con Lionel Messi al Barcellona. Lo svedese ha scelto la Pulce: "Ronaldo è indubbiamente un ottimo calciatore, ma Messi è fuori dal mondo ed è talmente bravo che quando lo vedi con il pallone fra i piedi, è difficile pensare che qualcun altro possa fare lo stesso".

9) André Gomes talento della nazionale portoghese ha giocato con poca fortuna al Barcellona con la Pulce mentre è compagno di si squadra di CR7. Il giocatore dell'Everton non ha voluto schierarsi: "Ronaldo è un giocatore molto importante, sempre presente e un ottimo esempio per tutti noi. Messi è molto, molto bravo e lo sanno tutti, in partita fa cose inspiegabili, mentre in allenamento può inventare ogni giorno qualcosa di nuovo". Parità

10) Chi ha invece preso una posizione è lo spagnolo del Barcellona Gerard Piqué che ha preso le parti del compagno di squadra Messi, comprensibilmente. Piqué ha giocato anche con Cristiano Ronaldo nello United: "Cristiano è una macchina perfetta e vuole sempre migliore, Messi ha un talento che nessun altro ha. A mio parere, il primo è il migliore degli umani, ma il secondo non è umano"

11) Nelson Semedo gioca al Barcellona con Messi e in nazionale con Cristiano Ronaldo. Anche l'esterno difensivo però non ha voluto prendere una posizione netta: "Ronaldo è un giocatore che richiede un sacco di attenzioni e il Real ha pagato molto la sua partenza, mentre Messi è spettacolare ed è un privilegio giocare con lui, perché ti sorprende sempre e arriva da un altro pianeta".

12) Infine c'è Carlos Tevez che ha giocato per anni con Messi nell'Argentina e con Cristiano Ronaldo al Manchester United. L'Apache non ha però voluto scegliere: "Per Ronaldo essere il migliore in tutto è un’ossessione; Messi gioca un altro sport e per lui fare tre gol in una partita è normale".

Il risultato finale vede la "vittoria" di Lionel Messi con 5 preferenze contro una sola per il rivale Cristiano Ronaldo e con ben sei astenuti.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?