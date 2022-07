Messi e Ronaldo divisi anche dal passato

Nell'estate del 2021 l'indiscrezione dalla Spagna sapeva tanto di fantamercato: Messi e Ronaldo in squadra insieme al Psg. Alla corte di Al-Khelaifi c'è poi finito solo l'argentino, mentre CR7 è tornato al Manchester United. Una stagione difficile per entrambi, la Pulce a causa del Covid e degli infortuni che ne hanno rallentato l'ambientamento, il portoghese per un'annata storta dei Red Devils.

Entrambi guardano già al loro probabile ultimo Mondiale di novembre (hanno 72 anni in due, 35 Leo, 37 Cristiano) ma se Messi resterà a Parigi - ha ripreso ad allenarsi con una settimana di anticipo e ora si parla anche di un rinnovo di contratto fino al 2024 anche se in allenamento qualche giorno fa ha litigato in maniera fuoriosa con Sergio Ramos - Ronaldo vuole a tutti i costi lasciare l'Inghilterra. Secondo il Sun, avrebbe anche informato il club - nel quale è tornato solo martedì scorso dopo aver saltato il tour in Thailandia e Australia per motivi familiari ma non è stato convocato per la sfida di Oslo con l'Atletico - di un'offerta ricevuta e quindi avrebbe chiesto allo United di fissare il prezzo del cartellino per la sua cessione prima dell'inizio della stagione. Il calciatore e il suo agente Jorge Mendes avrebbero avuto dei colloqui direttamente con la squadra in questione (secondo indiscrezioni, si sarebbe rifatto sotto il Chelsea, ma serve un bella sforbiciata dello stipendio...). «Raffreddatesi» le piste Bayern e Atletico Madrid, resta anche l'offerta «romantica» dello Sporting Lisbona. Squadra dalla quale Cristiano mosse i primi passi ormai quasi venti anni fa.

E in attesa di capire come finirà la telenovela del portoghese, da Barcellona continua la nostalgia della Pulce con i tifosi che non si sono mai rassegnati all'addio dell'argentino. A New York, ultima tappa del tour americano dei blaugrana, il numero uno del club Joan Laporta ha ribadito pubblicamente l'intenzione di riportare Leo Messi al Barcellona una volta terminato il suo accordo col Psg: «Il percorso di Leo non è finito come tutti volevamo, la scelta è stata condizionata da ragioni economiche e abbiamo un debito morale con lui. Vorremmo che finisse la sua carriera con la maglia del Barça e venga applaudito ancora al Camp Nou». Un'altra questione «romantica», chissà se la Pulce un giorno risponderà al richiamo del cuore...