Milan, un altro scossone. Tonali mister 70 milioni al Newcastle degli arabi

Il Milan è pronto ad ammainare una bandiera per finanziare un grande mercato estivo. Un blitz destinato ad arrivare al traguardo nel giro di poche ore. Il Newcastle è vicinassimo dal piazzare il colpo Sandro Tonali a centrocampo: sul piatto 70-75 milioni per il Milan e un quinquennale da 7 milioni netti a stagione per il capitano dell'Under 21. Difficile, forse impossibile, dire di no a certe cifre. Vale per tutti (club e calciatore). E pensare che tanti milanisti sognavano di vedere a lungo l'ex Brescia al timone della mediana rossonera, tanto da averlo già battezzato come il capitano del futuro. I petrodollari della proprietà araba dei Magpies, però, hanno fatto saltare letteralmente il banco.

Una cessione all'orizzonte che allargherà i cordoni della borsa del club di via Aldo Rossi per ristrutturare la squadra, che cambierà letteralmente pelle in mezzo al campo. Se prima dell'assalto inglese a Tonali il Milan cercava due centrocampisti, adesso ne dovrà ingaggiare tre. Il sogno di Stefano Pioli si chiama Sergej Milinkovic, anche se l'ingaggio a cui ambisce il serbo (5,5-6 milioni netti a stagione) non sembra tanto in linea con la politica sugli stipendi della società di via Aldo Rossi. Attenzione quindi a Davide Frattesi, sul quale l'Inter è in pole da tempo (intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione), ma non ha la disponibilità economica per chiudere subito l'operazione (Il Sassuolo vuole 35 milioni più Mulattieri). Una fase di stand-by che può permettere ora al Milan di inserirsi e provare un clamoroso sorpasso stile quello incassato dai nerazzurri l'anno scorso per Bremer da parte della Juventus.

Moncada intanto sta provando ad anticipare la concorrenza di mezza Europa per il gioiellino classe 2005 Arda Guler, che può liberarsi dal Fenerbahce con la clausola da 17,5 milioni. E non finisce qui: il Diavolo é sempre più vicino a Marcus Thuram (in scadenza col Gladbach) a parametro zero. Pronto per l'attaccante francese un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus.

Da una sponda all'altra del Naviglio milanese: Brozovic si avvicina al Al Nassr (pronto un triennale da 20 milioni a stagione), mentre c'è da registrare il sorpasso del Tottenham all'Inter nella corsa a Vicario. In arrivo nei prossimi giorni una super offerta dall'estero per Nicolò Barella, che settimana scorsa aveva declinato le avance del Newcastle.

La Juve riscatta ufficialmente Milik dal Marsiglia per 7,4 milioni (bonus inclusi), insiste per Parisi (Empoli) e tratta con la Lazio la cessione di Pellegrini (prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni). Inoltre la dirigenza della Vecchia Signora segue con attenzione un figlio d'arte: Timothy Weah (suo padre George fu Pallone d'Oro 1995) che può partire dal Lille questa estate. Infine il Sassuolo è vicino ai giovani Volpato e Missori dalla Roma, che lavora al ritorno di Llorente dal Leeds.