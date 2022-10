Il Milan asfalta 4-0 la Dinamo Zagabria: ottavi di finale a un passo

Il Milan di Stefano Pioli compie il suo dovere a Zagabria contro la Dinamo, vince con un nettissimo 4-0 e si prende il secondo posto nel suo girone alle spalle del Chelsea che ha invece già strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A decidere il match in terra croata ci hanno pensato le reti di Gabbia, a fine primo tempo, di Rafael Leao, Oliver Giroud su calcio di rigore e l'autore di Ljubicic nella ripresa.

Nonostante la calda atmosfera croata, il Milan non ha tremato, ha disputato una partita seria e ordinata e si è preso così tre punti meritati e fondamentali in ottica qualificazione. Ora il Diavolo ha in mano il proprio destino e nell'ultimo turno contro il Salisburgo, sconfitto questa sera in casa dal Chelsea per 2-1, basterà non perdere per qualificarsi al turno successivo. Due risultati su tre, dunque, per i rossoneri che punteranno sicuramente alla vittoria nel match di San Siro che si disputerà il prossimo 2 novembre.

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro i croati, l'aveva detto: "Giocare in un ambiente caldo penso sia più motivante e stimolante rispetto ad altre situazioni, darà carica ulteriore ai nostri avversari, ma ci saranno anche i nostri tifosi. Sappiamo che per superare certe sfide devi avere quel carattere, quella mentalità e quella voglia rimanere concentrato sul tuo gioco", e il Milan ha puntualmente fatto il suo dovere.

Il Milan dovrà comunque stare attento alla squadra austriaca che ha dimostrato di essere ostica sia questa sera contro i Blues, nonostante la sconfitta, sia all'andata proprio contro i rossoneri che non andarono oltre l'1-1 (anche se era settembre e si trattava della prima partita del girone). Solo una sconfita potrebbe estromettere i ragazzi di Stefano Pioli dalla Champions League, ma ad oggi la seconda squadra più in forma del campionato italiano dopo il Napoli di Luciano Spalletti non sembra correre rischi.

Il tabellino



Milan: Tatarușanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Theo Hernández (70' Ballo Touré), Bennacer (70' Pobega), Tonali; Rebić, De Ketelaere (52' Krunic), Leão (70' Messias); Giroud (81' Origi)



Dinarmo Zagabria: Livaković; Ristovski, Šutalo, Perić; Moharrami, Ivanušec, Mišić, Ademi, Ljubičić; Oršić; Petković

Reti: 39' Gabbia (M), 51' Leao (M), 59' Giroud (M) 69' aut Ljubicic (M)