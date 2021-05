È arrivato il nuovo portiere del Milan: addio a Gigio

Gigio Donnarumma è sempre più lontano dal Milan e questo nonostante il club rossonero abbia raggiunto la qualificazione al tabellone principale di Champions League. Nella serata di ieri, infatti, all'aeroporto di Linate è sbarcato il numero transalpino Mike Maignan, già nei radar del club di via Aldo Rossi da diverse settimane. L'ex portiere delle giovanili Psg e fresco campione di Francia con il Lille compirà 26 anni il prossimo 3 luglio ed è pronto a legarsi al Milan con un contratto triennale da 2,8 milioni di euro netti a stagione: costo dell'operazione 15 milioni di euro.

Il classe '95 andrebbe dunque e prendere il posto di Donnarumma che evidentemente ha tirato troppo la corda con il club rossonero che ha deciso di guardarsi attorno sfferanno il colpo decisivo. Nel post Atalanta-Milan Paolo Maldini aveva ammesso candidamente: "Il rinnovo di Donnarumma? C'è ancora tempo ma in realtà non è molto", evidentemente nel giro di 24 ore dev'essere cambiato qualcosa con i rossoneri che hanno deciso lo stesso di cautelarsi portandosi a casa un portiere di sicuro affidamento che fa parte anche del giro della nazionale.

I numeri e la storia

Mike Maignan arriva al Milan dopo sei stagioni al Lille, le ultime quattro vissute da grande protagonista. 176 presenze totali in tutte le competizioni con in bacheca il titolo di campioni di Francia in barba al Psg dei campioni milionari che si sono dovuti arrendere all'organizzazione della squadra allenata da Christophe Galtier che ha compiuto un vero e proprio miracolo.

Nato in Guyana francese da padre francese e madre haitiana, è cresciuto in Francia in un quartiere povero e non ha mai conosciuto il padre. Maignan ha iniziato la sua carriera come centrocampista ma è poi stato spostato in porta dal suo primo allenatore Ramon Damiano. Il portiere francese è dotato di un grande fisico ed è molto abile a giocare con i piedi e nelle uscite alte. Inoltre in carriera ha dimostrato di essere un buon para rigori.

Porte girevoli

L'arrivo di Maignan mette dunque alla porta Donnarumma che ha deciso insieme al suo entourage di arrivare fino al 25 maggio con il contratto in scadenza costrigendo il Milan a guardarsi attorno e a chiudere un affare che in realtà portava avanti da qualche settimana. Resta la grande amarezza, se sarà addio, per una storia che sarebbe potuta essere d'amore che sarà invece ricordata come una delle più grandi delusioni da parte dei tifosi del Diavolo che si sono sentiti traditi da Gigio.

Va alla Juve?

Sullo sfondo pare esserci la Juventus che si porterebbe a casa un portiere di soli 22 anni a costo zero. Il suo abile entourage vuole però almeno 10-12 miloni di euro per sottoscrive il contratto su base quadriennale o quinquennale. I bianconeri annusano l'affare ma non è ancora detta l'ultima parola con diversi club europei interessati eventualmente al suo acquisto. Il Milan non è voluto andare oltre agli 8 milioni di euro più bonus con Maldini che ha di fatto rotto gli indugi prendendo un altro portiere mettendo alla porta Gigio che ora si augura si spalanchi la porta della Juventus.

