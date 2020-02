Milan, Pioli rischia: senza Champions sarà addio

Il Milan di Stefano Pioli ha rimediato una bruciante sconfitta nel derby contro l'Inter e ora sarà dura rimontare per tentare il miracolo di approdare in Champions League. I rossoneri sono decimi a quota 32 punti a meno dieci dall'Atalanta quarta e con una serie di squadre davanti, agguerrite e pronte a dare battaglia fino alla fine del campionato. Inoltre, due punti dietro, c'è anche il Napoli di Gennaro Gattuso che nonostante una stagione disastrosa è ancora in corsa per tentare la scalata impossibile un po' come i rossoneri.

Pioli è subentrato al posto di Marco Giampaolo e finora in 16 giornate ha ottenuto 23 punti su 48, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. I rossoneri non sembrano per niente essere guariti e il solo Zlatan Ibrahimovic non può bastare per risollevare una squadra che ha mostrato segnali di ripresa ma che pecca ancora in continuità, esperienza e qualità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nel caso in cui Pioli non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League lascerà sicuramente il Milan in estate.

Allegri bis?

Secondo quanto riporta la rosea la dirigenza del Milan sarebbe rimasta delusa dalla rimonta subita nel derby dall'Inter e a fine anno ci sarà un confronto con il tecnico che ha il contratto fino al 30 giugno del 2021 ma che potrebbe essere sollevato dall'incarico se non porterà a casa la qualificazione alla Champions League. Sulla sua testa ci sarebbe l'ombra di Massimiliano Allegri, grande ex allenatore rossonero che vinse l'ultimo scudetto con il Diavolo nel 2010-2011.

In via ufficiale in casa Milan nessuno ha mai chiesto a Pioli di qualificarsi in Champions League e per questa ragione anche il raggiungimento dell'Europa League magari passando per la vittori della Coppa Italia potrebbero convincere la dirigenza rossonera a confermarlo. A preoccupare, però, sono i numeri della squadra contro le big del campionato: contro le prime cinque della classe, infatti, il Milan ha ottenuto zero punti in sei partite (due sconfitte nel derby, una contro la Lazio, una contro la Juventus, una contro la Roma e una pesantissima contro l'Atalanta).

Il prossimo impegno per il Milan sarà giovedì sera nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus: riuscire nell'impresa di eliminare i bianconeri sarebbe già un primo passo verso la finale di Roma contro la vincente dell doppia sfida tra Inter e Napoli. Le ultime 15 di campionato, poi, saranno decisive per il futuro di Pioli sulla panchina del Milan con i tifosi che si augurano di tornare finalmente nell'Europa che conta ma anche la sorella meno nobile non sarebbe da rifiutare.

