Milan, gli ottavi di Champions diventano un miraggio

Serviva una vittoria al Milan per alimentare le speranze di tenere ancora vivo il girone di Champions League, ma cosi non è stato. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Porto di Sergio Conceincao, vittorioso all'andata per 1-0 al Do Dragao, e ora vede ridotte al lumicino le possibilità di poter staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Al gol di Diaz siglato al 6' ci ha pensato un autorete di Mbemba a 30' dalla fine con il Diavolo che ci ha provato con tutte le sue forze a vincere la partita ma senza riuscirci. Al minuto 82' è stato anche annullato un gol al sempreverde Zlatan Ibrahimovic, su assist di Theo Hernandez che era però in netta posizione di fuorigioco.

La classifica è ora altamente deficitaria con il Liverpool primo a quota 9 punti, Atletico Madrid e Porto a quota 5 punti, Atletico Madrid 4, Milan finalmente a un punto. Reds e colchoneros, però, si affronteranno questa sera ad Anfield con i rossoneri costretti a tifare la squadra allenata da Jurgen Klopp ormai quasi certa di approdare agli ottavi di finale. Restano dunque ancora pochissime speranze per il Diavolo che dovrà vincere a Madrid nel prossimo turno e poi battere il Liverpool a San Siro ma nel contempo dovrà attendere cosa succedere dagli altri campi. Se già questa sera, però, l'Atletico Madrid dovesse battere il Liverpool allora il Milan sarebbe fuori dalla Champions al 99,99% e solo un miracolo potrebbe permettere al club di viale Aldo Rossi di passare il turno.

Una vittoria avrebbe caricato l'ambiente in vista del derby di domenica sera in cui mancheranno i lungodegenti Maignan e Rebic più lo squalificato Theo Hernandez. Note stonate della serata di San Siro l'uscita dal campo a fine primo tempo di Davide Calabria e Sandro Tonali che hanno rimediato alcuni guai fisici e potrebbero essere anche in dubbio per la Stracittadina, forse la più importante degli ultimi anni per i colori rossoneri. Il ritorno in Champions League dopo anni di assenza, però, non si sta rivelando produttivo come tutti si sarebbero aspettati con il Milan che già a dicembre potrebbe salutare definitivamente le coppe europee per concentrarsi unicamente sul campionato dove naviga a gonfie vele.

Il tabellino

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Evanilson, Taremi

Reti: 6' Diaz (P), 61' aut Mbemba (M)