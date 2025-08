Milan, ore decisive per il tormentone Jashari

Il Diavolo a caccia del suo nuovo numero 9. La pista più percorribile rimane quella che porta a Dusan Vlahovic, per il quale al momento la Juve non fa sconti e continua a chiedere 20 milioni. Lo stipendio del serbo (12 milioni) resta complicato per il Milan, che ha avviato i contatti per Darwin Nunez. L'uruguaiano guadagna meno della metà dello juventino (5 milioni annui). Il problema qui è il cartellino, visto che il Liverpool chiede 65 milioni e c'è da battere la concorrenza dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per il ruolo di terzino destro prende quota la pista Athekame (Young Boys): offerti 7 milioni. Oggi intanto andrà in scena l'ennesimo faccia a faccia tra il Bruges e Jashari, con lo svizzero che ribadirà la volontà di trasferirsi al Milan.

L'Inter medita di rilanciare per Lookman, che non ha cambiato idea: vuole andarsene da Bergamo per giocare con la formazione allenata da Chivu. Pronto un quinquennale da 4 milioni più bonus a stagione. Dovesse sfumare il nigeriano, l'Inter potrebbe virare su Nkunku (Chelsea). Il Napoli ripensa a Chiesa, in uscita dal Liverpool: un'idea che può decollare nelle prossime settimane in prestito con diritto di riscatto. Politano, invece, piace in Arabia Saudita, anche se De Laurentiis punta a trattenerlo in azzurro col rinnovo fino al 2028. Restando in tema di prolungamenti: i Campioni d'Italia vogliono blindare pure Rrahmani e Anguissa fino al 2029. Lavori in corso. Oggi sbarcherà a Pisa Cuadrado: l'ex Juve e Inter firmerà un annuale con la squadra di Gilardino domani pomeriggio. Ufficiale Ghilardi (Verona) alla Roma per 11,5 milioni.

Infine l'Atalanta continua la ricerca all'erede di Retegui, anche se il bomber titolare la Dea potrebbe in realtà già averlo in casa. Dopo un anno vissuto ai box a causa di un grave infortunio ieri contro il Lipsia è tornato al gol Gianluca Scamacca. Una buona notizia anche per la Nazionale