Milan a RedBird, ci siamo: 1,3 miliardi di euro a Elliott

Il Milan è pronto a cambiare proprietà: da Elliott a RedBird. Manca solo l'ufficialità ma l'accordo è ormai stato raggiunto e il closing arriverà entro settembre. Gerry Cardinale ha siglato il contratto di acquisizione del club rossonero a fronte di un pagamento di 1,3 miliardi con Elliott che rimarrà in società ma con una quota minoritaria. Effettuato dunque il tanto atteso signing, come da prassi per il closing servirà più tempo, anche se la nuova proprietà lavorerà attivamente in queste settimane in cui avverrà il passaggio ufficiale.

Contratti da sistemare

La nuova proprietà avrà da sistemare entro il 30 giugno alcune questioni rimaste in sospeso come i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara rimasti ancora pendenti e in scadenza. Il Ceo del Milan Ivan Gazidis sottoporrà a stretto giro di vite un nuovo contratto all'ex bandiera rossonera e al suo collaboratore, per poi iniziare a lavorare assiduamente per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, partendo dal rinnovo del gioiello Rafael Leao.

La società di investimento statunitense subentra al fondo di proprietà di Gordon Singer, che aveva rilevato il club nel luglio del 2018 per l'inadempienza di Li Yonghong che nel 2017 era subentrato a Silvio Berlusconi. RedBird, che ha sede a New York come l'attuale fondo americano proprietario del club, ha già esperienza nel mondo dello sport e darà sicuramente continuità al progetto iniziato da Elliott.

L'uscita di scena di Investcorp ha agevolato la trattativa con RedBird che dalle parole è passato subito ai fatti con il signing avvenuto nel giro di pochi giorni dalle voci sull'interesse per il club di via Aldo Rossi. I tifosi del Diavolo sognano in grande viste le grandi capacità finanziarie del gruppo statunitense. Milan sostenibile, giovane e vincente: questo l'obiettivo della nuova proprietà a stelle e strisce che darà continuità all'ottimo lavoro svolto finora da Elliott e dal suo team di lavoro capitanato dalla vera anima pulsante del club: Paolo Maldini.