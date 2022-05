Il Milan è di RedBird: ecco chi è Gerry Cardinale, nuovo numero uno del club

Gerry Cardinale è il nuovo proprietario del Milan. 53 anni, di chiare origini italiane, con i nonni emigrati negli Stati Uniti, a Philadelphia, dove è cresciuto e ha studiato. Honours degree all'Università di Harvard con tanto di lode, vince una prestigiosa borsa di studio per Oxford, dove prende un Master in filosofia, politica ed economia. Da chi lo conosce bene è descritto come un uomo riservato e facoltoso con un patrimonio personale di circa un miliardo di dollari.

Cardinale ha iniziato a lavorare alla Goldman Sachs, una delle più grandi banche d'affari del mondo, di cui ne è diventato poi partner gestendo oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale. Successivamente, dopo tanti anni di "gavetta" e duro lavoro ha deciso di fondare RedBird, nato nel 2014. Il suo fondo è specializzato proprio nel settore dello sport e ha nel business sportivo in tutto il mondo.

Alcuni esempi sono il Tolosa neo promosso in Ligue1 e di proprietà di RedBird all'85% ma anche il 10% della società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool. Il fondo di Cardinale, inoltre, ha anche tanti interessi Oltreoceano, ad esempio nei Boston Red Socks (baseball), nei Pittsburg Penguins (hockey ghiaccio), oltre a controllare direttamente Dream Sport, una piattaforma sportiva in India specializzata in cricket, lo sport nazionale di quel Paese.

Il Milan passa dunque da un fondo facoltoso come Elliott ad un altro ancora più ricco, da ben 6 miliardi di dollari capitale. Cardinale sarà inoltre il quinto presidente americano ad entrare nel mondo del calcio italiano dopo James Pallotta alla Roma che ha poi ceduto alla famiglia Friedkin, Rocco Commisso proprietario della Fiorentina e Platek numero uno dello Spezia. Ovviamente per RedBird il Milan non sarà un semplice hobby ma diventerà il centro d'interesse d'affari del fondo statunitense, che ha deciso di puntare forte acquistando uno dei club più prestigiosi e vincenti del mondo.