Il Milan ribalta l'Inter: Giroud riapre il campionato

L'Inter di Simone Inzaghi tiene il pallino del gioco per 74', crea tante occasioni, passa in vantaggio ma alla fine viene beffata dal Milan di Stefano Pioli che vince la partita in maniera quasi inaspettata grazie alla doppietta di Olivier Giroud, che non si era mai visto fino a quel momento. I rossoneri con questa vittoria importantissima si portano così a meno uno dai cugini nerazzurri che hanno però una partita da recuperare, quella contro il Bologna non disputati per i tanti casi di Covid-19 tra le fila dei felsinei. Il derby è stato vibrante, ricco di emozioni e di occasioni da rete con un Mike Maignan strepitoso in almeno 4-5 circostanze e con Handanovic di contro sollecitato solo una volta da Tonali nel primo tempo.

L'Inter ha giocato un ottimo primo tempo ma nella ripresa i cambi di Pioli con gli ingressi di Junior Messias e soprattutto di Brahim Diaz hanno cambiato l'inerzia della partita in favore dei rossoneri che con due guizzi di Olivier Giroud l'hanno ribaltata permettendo così al Diavolo di vincere una partita fondamentale per le sorti della stagione visto che la lotta scudetto è stata letteralmente riaperta. Nel prossimo turno di campoionato, inoltre, l'Inter andrà a giocare allo stadio Maradona contro il Napoli del grande ex dal dente avvelenato Luciano Spalletti.

I nerazzurri hanno sprecato troppe chance di raddoppiare permettendo al Milan di restare in partita e di piazzare due zampate vincenti da una vecchia volpe come Giroud. Simone Inzaghi ha forse sbagliato nella rotazione e nella gestione dei cambi visto che il cambio di Calhanoglu per puntare sul più statico Vidal non ha dato gli effetti sperati con anche l'altro cileno Alexis Sanchez che non ha acceso la luce come fatto in altre partite.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud

Reti: 35' Perisic (I), 75' e 78' Giroud (M)