Il Milan saluta Reijnders. Theo fa muro Dea, più Juric di Palladino. Cagliari: Pisacane

La firma di Luka Modric (contratto annuale con opzione da 4 milioni a stagione) prevista per settimana prossima potrebbe essere già stata offuscata dall'addio di Tijjani Reijnders. Via libera nelle scorse ore da parte del Milan alla cessione del centrocampista olandese in Premier League. Il numero 14 rossonero lascia il Diavolo dopo sole due stagioni e si accasa al Manchester City, che lo acquisterà per 55 milioni più 10 di bonus (facili da raggiungere) e ulteriori 5 più complessi da centrare. Per Reijnders contratto, invece, fino al 2030 da 8 milioni a stagione, ovvero più del doppio rispetto a quanto percepisce attualmente (3,5 milioni). Nei prossimi giorni le firme di rito, visto che l'ex AZ (incasserà il 10% sulla vendita) volerà al Mondiale per Club con la formazione allenata da Pep Guardiola.

In uscita anche altri big rossoneri come Theo Hernandez, che ha declinato le avance dell'Al Hilal facendo sfumare i 30 milioni promessi dal club arabo al Milan. Theo piace all'Atletico Madrid e sarebbe pure propenso a restare, andando eventualmente a scadenza nella prossima stagione. Scenario questo che Furlani e Tare vogliono scongiurare in tutti i modi. Il braccio di ferro tra il francese e la dirigenza milanista continua. Una situazione da tenere d'occhio così come quella riguardante Mike Maignan, per il quale il rinnovo non decolla e si cercano acquirenti. Troppo bassa la proposta del Chelsea; mentre il Manchester United finora non è andato oltre un sondaggio. Attenzione anche al futuro di Rafa Leao, sul quale resta in grande pressing il Bayern Monaco.

In attesa delle visite mediche e firme di rito di Kevin De Bruyne col Napoli (previste dopo il 10 giugno) il club di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino due esterni offensivi: piacciono Dan Ndoye del Bologna, sul quale si regista pure l'interesse di numerose società straniere, e Federico Chiesa. Quest'ultimo appare desideroso di lasciare il Liverpool per tornare protagonista. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore attesa la firma di Meret sul rinnovo fino al 2027 con i Campioni d'Italia in carica.

Infine il capitolo panchine: oggi attesa la firma di Marco Baroni col Torino. Contratto biennale per l'ex tecnico della Lazio che prende il posto di Paolo Vanoli. Quest'ultimo è nella lista della Fiorentina insieme a Thiago Motta come alternativa alla prima scelta Stefano Pioli, che prima però deve liberarsi dall'Al Nassr e sistemare alcune pendenze fiscali legate all'addio all'Arabia Saudita.

Ore decisive pure in casa Atalanta, dove risalgono le quotazioni di Ivan Juric in vantaggio ora su Raffaele Palladino. Da una nerazzurra all'altra: Andrea Pirlo rimane il favorito per il dopo Pippo Inzaghi a Pisa; mentre il Cagliari ha deciso di separarsi da Davide Nicola. Al suo posto verrà promosso Fabio Pisacane dalla Primavera.