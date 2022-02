Milano fa il bis grazie ai suoi "marziani"

Le tenaglie di Milano per far perdere la scarpetta alla grande Tortona in una finale di coppa Italia che ha diviso Davide da Golia soltanto nell'ultimo quarto quando Milano ha smesso di perdere palloni banali come nei due tempi centrali. Per Ettore Messina, anche se ha dovuto usare la frusta, come sempre, il nono trionfo nella coppa Nazionale già vinta con la Virtus e Treviso, la quarta in 7 anni per Armani, l'ottava per l'Olimpia.

Nelle grandi arene la gente si sarebbe alzata in piedi per salvare il toro che stava piegando le ginocchia per un 78-61 finale che non dice proprio tutto, anche se il divario era evidente anche soltanto come organici. Sì, certo, Milano è partita bene, difesa roccia, come tutto l'anno, attacco armonioso, cosa che non le viene facile come vorrebbe e fa credere ai suoi tifosi di essere sempre dal dentista. Tortona è andata in crisi, 25-13, ma si è ritrovata appena Macura e Filloy, sempre stupendo, hanno deciso che non sarebbe stata resa. Nel terzo quarto Milano sembrava aver perso la bussola, anche se Rodriguez dirige sempre meglio di un Delaney che si fa perdonare quando morsica in difesa e ieri ha vinto pure il premio di MVP di questa coppa, anche se l'uomo della finale è stato il co capitano Melli e non soltanto per i 14 punti in 28 minuti: difesa, padrone del cielo e della terra nel gioco. Quando la squadra di Ramondino si è avvicinata troppo, in una serata dove Sanders e Daum hanno vagato fra i lupi messiniani, ecco la ripartenza. Hall trombettiere alla carica, gli unici due canestri di Datome, e Hines a garantire la frontiera.

Col pubblico, 50mila nelle ultime due serate, con la grande sorpresa Tortona che ha eliminato la Virtus, una festa quasi vera, organizzata bene dalla Lega, per il basket che ora lascia spazio alla sperimentale azzurra d'inverno che giovedì sarà in campo in Islanda, per poi ricevere la stessa avversaria domenica a Bologna.