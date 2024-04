Modalità Sinner, poco più di un'ora ed è ai quarti

Giornata a forti tinte tricolori quella andata in archivio ieri sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Tris nostrano sul mattone tritato del Principato e il Bel Paese ha potuto calare l'asso. Jannik Sinner, infatti, ha centrato l'obiettivo e raggiunto i quarti di finale del Masters1000 monegasco. La campagna sul rosso procede e senza particolari preoccupazioni. Il potente tedesco Jan-Lennard Struff (n.25 del ranking) è stato piegato con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un Sinner che ha avuto solo un passaggio a vuoto nel quarto game, concedendo il contro-break dopo aver strappato il servizio al teutonico. Tuttavia, da quel momento, Jannik ha inserito la modalità "pilota automatico alle alte velocità", concedendo appena cinque punti nei restanti turni al servizio del suo incontro e concretizzando le chance break nel momento opportuno. Per rimanere in partita Struff è stato costretto ad andare sopra il suo ritmo e il numero di errori non forzati è stato la tassa da pagare, come nel break del nono game del primo parziale. Incamerata la prima frazione sul 6-4, il 22enne pusterese ha costantemente creato imbarazzi all'avversario alla battuta, capitalizzando la seconda palla break del terzo game e la terza del settimo. Con un servizio slice da destra è calato il sipario sul 6-2. Altra partita in cui l'altoatesino ha concesso meno di 7 game all'avversario e siamo a cinque consecutive. 24ma vittoria stagionale in 25 match disputati, 20 dei quali senza concedere set.

Il confronto odierno (non prima delle 13.00) contro Holger Rune darà la certezza, in caso di vittoria, a Jannik di rimanere n.2 del mondo, visto il ritiro di Carlos Alcaraz. Uno scontro con il danese dal sapor di rivincita, ricordando la semifinale dell'anno scorso a Montecarlo vinta da Rune. «Partita diversa rispetto al primo turno, mi sono sentito così così sul campo, ma contento di giocare i quarti di finale», ha dichiarato Sinner.

Tennis italiano che però ha perso per strada Lorenzo Musetti, sconfitto dal n.1 del mondo, Novak Djokovic, nel remake della sfida dell'anno scorso nel Principato. Partito forte, il carrarino si è dovuto arrendere alla reazione di Nole, impostosi con lo score di 7-5 6-3.

In serata Lorenzo Sonego si è arreso al francese Ugo Humbert dopo aver vinto il primo set: 7-5, 3-6, 1-6.