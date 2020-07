"Hanno rovistato tra la biancheria". La moglie di Ribery e l'intimità violata

Brutta disavventura per Franck Ribery e sua moglie: la loro casa di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, è stata brutalmente violata e svaligiata. Ad accorgersene è stato proprio il calciatore al rientro dalla trasferta di Parma, dove la sua formazione ha giocato la scorsa domenica. A darne notizia è stato lo stesso campione francese con un messaggio su Instagram, dal quale molti hanno intuito la volontà del calciatore di lasciare la Fiorentina e l'Italia, proprio per questo avvenimento: " La mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere ".

Fortunatamente, la famiglia di Franck Ribery, composta da moglie e figli, in questi giorni non si trova in Italia ma a Monaco, residenza principale per tanti anni del campione francese. Dopo lo sfogo del calciatore, è stata sua moglie a lasciare un messaggio molto duro sui social. " Il mio cuore non batte per il materiale, anche se certe cose rubate avevano un valore sentimentale, molto più che finanziario. Non abbiamo mai subito una violazione, ma questa volta è avvenuto ", ha scritto Wahiba Ribery nelle storie di Instagram, che si è sentita violata nella sua privacy. È forse questo uno dei passaggi più forti del suo sfogo social: " Quando si arriva fino a rovistare il cassetto della biancheria intima non parlo più di furto ma di violazione della nostra intimità ". Wahiba Ribery ci tiene poi a fare la sua dichiarazione d'amore verso Firenze, la città che ha accolto con grande affetto lei e la sua famiglia. Ma questo non delegittima la sua tristezza e il suo dispiacere e la sua paura per quanto accaduto. " Cosa sarebbe successo se fossimo stati a casa? Ho tratto una bella lezione da tutto questo, l’essere umano può essere davvero cattivo e possiamo rivolgerci solamente al cielo ", ha continuato la donna, prima di svelare un dettaglio del furto: " A voi che avete preso le scarpe di mia figlia e alcuni dei miei gioielli, avete un cuore cattivo e la pagherete qui o altrove ".