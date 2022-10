Mondiali di Pallavolo, l'Italia sfida il Brasile in semifinale: ecco quando e dove vederla

L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo giovedì 13 ottobre (ore 20.00) ad Apeldorn (Paesi Bassi) per fronteggiare le vicecampionesse olimpiche in uno scontro diretto da dentro o fuori.

Dopo aver superato 3-1 la Cina nei quarti di finale, le ragazze di Davide Mazzanti torneranno a giocarsi una medaglia come successo nell'edizione 2018. Come ostacolo troveranno la Nazionale verdeoro, allenata da coach Zé Roberto, che sotto 0-2, ha compiuto un'epica rimonta contro il Giappone.

La sfida

Arriva immediata la rivincita per l'Italia, sconfitta al tie-break (15-17) dal Brasile, durante la seconda fase, quando le Azzurre avevano sbagliato davvero troppo, con ben 34 errori non forzati, pur giocando ad altissimo livello per ben due set. Si tratterà della sfida tra la numero 1 del ranking mondiale FIVB, l'Italia con 390 punti, e la numero 2, con il Brasile che segue a ruota con 384. Inoltre, sfida nella sfida, potremo riammirare il duello a distanza ravvicinata tra Paola Egonu e Gabi Guimarães, future compagne al VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.

Intanto oggi mercoledì 12 ottobre (ore 20.30) si gioca Serbia-Stati Uniti, prima semifinale dei Mondiali 2022. Si preannuncia una sfida stellare a Gliwice (Polonia), dove si incroceranno le Campionesse del Mondo e le Campionesse Olimpiche. Le americane hanno spazzato via la Turchia di Giovanni Guidetti con un roboante 3-0 nei quarti, mentre le serbe si sono imposte sulla Polonia soltanto al tie-break.

Le probabili formazioni

L'unico dubbio per Mazzanti è legato alla presenza del capitano Cristina Chirichella, fuori precauzionalmente contro la Cina per un problema muscolare e sostituita da Marina Lubiana. Il resto della formazione non dovrebbe subire scossoni: Paola Egonu sarà chiamata a trascinare la squadra da opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Miriam Sylla e Caterina Bosetti le schiacciatrici di riferimento con Elena Pietrini pronta a subentrare, Anna Danesi l'altra centrale, Monica De Gennaro il libero.

Ampie le scelte di formazione invece per Ze Roberto. Punti fermi saranno sicuramente la palleggiatrice Macris Fernanda e la schiacciatrice Gabi. L’altra laterale dovrebbe essere Priscila Daroit, mentre per il ruolo di opposto ballottaggio tra Tainara Santos e Rosamaria Montibeller, decisiva nella rimonta contro il Giappone. Al centro ci saranno sia Ana Carolina Da Silva sia Caroline Gattaz, che stanno disputando un grande Mondiale. Nyeme Costa agirà da libero.

Quando e dove vederla in Tv

La sfida tra Italia e Brasile, semifinale dei Mondiali 2022, si giocherà giovedì 13 ottobre, alle ore 20:00, sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in Tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv.

