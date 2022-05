Il Monza è in A, Berlusconi fa festa: "Ora scudetto e Champions League"

Il Monza di Silvio Berlusconi ce l'ha fatta, con ampio merito, a conquistare la promozione in Serie A. La squadra allenata da Giovanni Stroppa dopo aver vinto la finale playoff d'andata, per 2-1, contro il Pisa, si è ripetuta in casa dei nerazzurri con un pirotecnico 4-3 al termine di una sfida avvincente e ricca di colpi di scena con i biancorossi che hanno avuto la mente fredda e il cuore caldo fino all'ultimo. Il presidente Berlusconi al termine del match ha commentato così il traguardo storico raggiunto dai brianzoli: "Questa è una meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico", le parole del numero uno che si è dilungato a lungo nei festeggiamenti con i suoi giocatori. "Ieri sera, tra l'altro, la partita Pisa-Monza su Sky è stata vista da 567.000 spettatori medi con il 3,2% di share).

Berlusconi ha poi continuato fieramente parlando della sua società: "In 110 anni di storia il Monza non era mai stato in Serie A, oggi ci siamo arrivati. È una cosa meravigliosa per noi, per la squadra e per tutti i cittadini della Brianza". Il Cavaliere ha poi tracciato, anche in maniera scherzosa, i prossimi obiettivi della sua squadra con un pensiero speciale anche per il suo Milan: "Io sono abituato a vincere, ora dobbiamo vincere il campionato, arrivare in Champions League e vincere la Champions League. I risultati del Monza e del Milan, quest'anno, scaldano il cuore".