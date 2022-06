Monza terzo incomodo nel derby di mercato fra le due big milanesi

Tra le due litiganti milanesi occhio a un ambizioso terzo incomodo per lo scettro di regina della Lombardia. È il Monza del duo Berlusconi-Galliani che in Serie A vogliono recitare la parte dei protagonisti e non quella delle semplici comparse come spesso accade a molte neopromosse. Ecco perché i brianzoli sono pronti a infiammare il mercato a suon di colpi, per regalare a Stroppa una formazione in grado di posizionarsi nella zone alte della classifica con vista sull'Europa.

Non a caso il Monza è già al lavoro per rinforzarsi: tra i pali è scattato l'obbligo di riscatto per Di Gregorio dell'Inter. Operazione da 4 milioni e potrebbe non essere l'unica con la società nerazzurra, visto che alla neopromossa rampante piace Sensi (non rientra nei piani di Inzaghi) e lavora al ritorno di Pirola. E non finisce certamente qui: per la retroguardia è vicino lo svincolato Ranocchia (ex Inter) e restano nel mirino Acerbi (Lazio) e Caldara (Milan). A centrocampo invece sono giorni caldi sul fronte Candreva (Samp). Galliani punta a battere la concorrenza del Nizza per regalarsi un elemento di qualità ed esperienza. In mezzo poi occhio a un brianzolo doc come Pessina, cresciuto nel vivaio del Monza e desideroso di riscatto dopo l'ultima tribolata annata a Bergamo. Per strapparlo all'Atalanta servono 20 milioni, ma il Campione d'Europa è stuzzicato dal possibile ritorno a casa. Era andato via bambino (acquistato proprio da Galliani per il Milan) per aiutare il club a evitare il fallimento. Sette anni dopo tornerebbe per essere la stella della squadra.

Fari puntati sulla trequarti anche su Messias, lanciato da Stroppa ai tempi del Crotone. Inutile nascondere che l'allenatore biancorosso lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma tutto dipende dal Milan. Se i rossoneri non dovessero riscattarlo, allora il Monza entrerebbe in azione altrimenti può tornare d'attualità Ounas (Napoli) assieme all'idea Emanuel Vignato (Bologna). Con i monzesi che - qualora prelevasse quest'ultimo - potrebbero riunire i due fratelli (in rosa c'è già il classe 2004 Samuele) sotto lo stesso tetto. I grandi botti arriveranno sicuramente in attacco, dove servono almeno un paio di innesti. Stuzzica parecchio un parametro zero di lusso come Belotti. Il Gallo, infatti, non ha ancora deciso se accettare la proposta di rinnovo del Torino (quadriennale da 3 milioni a stagione più premi) e resta in attesa della chiamata giusta. Chissà che lo squillo vincente non possa arrivare proprio da Monzello. Sicuramente non da via Aldo Rossi: il Milan infatti ha scartato il capitano granata e davanti ha chiuso a zero per Origi (visite e firme in settimana). Ora il Diavolo aspetta Botman e Renato Sanches dal Lille, mentre per la trequarti prende quota la pista De Ketelaere (Bruges).

L'Inter invece, dopo Mkhitaryan, progetta un altro colpo a zero: Paulo Dybala (pronto triennale da 7 milioni annui). In uscita Bastoni per il quale il Tottenham prepara un'offerta da 60 milioni. Denari utili a Suning per rimpinguare le casse societarie.