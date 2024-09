MotoGp ad Aragon: Bagnaia solo nono

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottanta gare, mille e 42 giorni. Marc Marquez (in foto) torna sul primo gradino del podio nel sabato di Aragon, in Spagna, e festeggia un successo che mancava dal lontano 24 ottobre 2021. Dopo aver conquistato la pole con un vantaggio di più di 8 decimi su Acosta e Pecco Bagnaia, il Cannibale ha dominato dal primo all'ultimo giro della Sprint, chiudendo con 3 secondi e mezzo su Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta con la Ktm.

Su una pista particolarmente sporca in determinate caselle, Pecco Bagnaia ha avuto un problema in partenza che non gli ha permesso di capitalizzare il terzo crono in qualifica. Per il campione in carica solo un nono posto ifnale che gli fa perdere la testa del campionato (2° a -3 punti da Martin, nuovo leader).

Pacata la gioia di Marquez: «Sono contento ma concentrato perché mi interessa vincere il gran premio». Anche per restare in lotta per il titolo (quarto a -75 da Jorge Martin). «Vorrei dire di essere un pretendente al titolo, ma un fine settimana non fa un mondiale. Dobbiamo diventare costanti come Pecco e Martin. Vorrei essere Bagnaia che fa un weekend no, ma poi torna super competitivo», confessa Marc. Una gara no, Bagnaia, l'ha appunto vissuta con la Sprint, pe r un «problema fuori dal nostro controllo».

Il ducatista non menziona le gomme, ma a queste si riferisce quando parla dei problemi incontrati. Dopo le buone qualifiche, Pecco è apparso subito in grande difficoltà. «In Safety Commission avevo chiesto di pulire la griglia partenza.

Sullo schieramento, infatti, ho visto dello sporco, ho cercato di prevenire quello che è poi successo: ho rilasciato la frizione lentamente, ma non è cambiato niente. Per fortuna Alex Marquez è riuscito a evitarmi».

Oggi la gara lunga e Pecco è chiamato a riscattarsi.

In tv: alle 14 diretta Sky, alle 21.35 differita Tv8.