MotoGp, Bagnaia trionfa a Jerez: vittoria da urlo davanti a Quartararo

Francesco Bagnaia vince il Gp di Spagna, sesta tappa stagionale della MotoGP. A Jerez de la Frontera il pilota della Ducati conquista il primo successo stagionale davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo e all'Aprilia di Aleix Espargaro che chiude terzo dopo una lotta fino all'ultimo giro con Marc Marquez.

Un vero e proprio capolavoro dalla prima all'ultima curva. "Pecco is back" , questa volta sembra per davvero, al termine di un fine settimana in crescendo per il pilota piemontese che non ha lasciato spazio e speranza agli inseguitori in una domenica perfetta. Dopo un avvio di stagione complicato, a causa del mancato feeling con la nuova Desmosedici GP22, Bagnaia vola tra le curve dell'Angel Nieto di Jerez e impone sin da subito un ritmo forsennato, con il francese Fabio Quartararo ad inseguire con la sua Yamaha, riuscendo a mantenere il vantaggio accumulato durante la gara e tornare al successo.

D'altronde che Bagnaia fosse capace di reggere la pressione di un avversario alle spalle, lo aveva già fatto vedere lo scorso anno ad Aragon con Marquez, per la prima vittoria in MotoGP, e poi subito dopo a Misano contro Quartararo. Non ha tremato neanche questa volta, per quella che è la sua 5a vittoria in classe regina e che lo rilancia anche in campionato, dove ora è 5° a quota 56, 33 punti meno di Quartararo che, complice la giornataccia di Alex Rins, 19°, ora si trova solo in testa al Mondiale. Con 89 punti, Quartararo si trova ora con 7 lunghezze di vantaggio su Aleix Espargaro.

Chiude il podio un ottimo Aleix Espargaro con la sua Aprilia, che conferma il terzo posto in qualifica, seguito dalla Honda di un super Marc Marquez e dall'altra Ducati di Jack Miller. Chiude solo ottavo Enea Bastianini con la sua Ducati del team Gresini, conquistando 8 ottimi punticini per il mondiale. Ancora una domenica da dimenticare, invece, per Morbidelli (15°) e Dovizioso (17°).

Le parole del post gara

Dalla pole al successo. Pecco Bagnaia e la Ducati tornano in maniera strepitosa al successo a Jerez, col pilota italiano al settimo cielo: "È una giornata fantastica, abbiamo faticato ad inizio stagione ma non abbiamo mai mollato. A Portimao ho potuto correre e sono riuscito a trovare il feeling del passato. Sono molto contento, c'è del potenziale e ho dimostrato oggi che possiamo combattere anche in piste dove Fabio l'anno scorso ha stravinto".

Dopo un avvio di stagione complicato, Bagnaia si prende una bella rivincita: "Mi voglio godere questa giornata, sono davvero felice di questo risultato. È forse la vittoria più sofferta della mia carriera visto quanto è successo fin qui. Ho lavorato tanto, non ho potuto girare molto a causa del problema alla spalla e in gara mi ha dato un po' fastidio. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?