Sfiorato il dramma per Vinales: si lancia dalla moto a 300km/h

Incidente da brividi nel gran premio di Stiria della Motogp. Protagonista il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, compagno di scuderia di Valentino Rossi che è stato costretto a lanciarsi letteralmente giù dalla sua M1 per via di un guasto ai freni che avevano reso inguidabile la sua moto. Una volta resosi conto che non poteva più frenare per via di un guasto inaspettato il 25enne iberico si è lanciato in corsa e in curva a oltre 300 km/h.

Tragedia sfiorata

Vinales è stato ancora una volta baciato dalla fortuna dato che questo incidente ha prodotto solo tanto spavento e un grande choc visto che la sua moto è andata in fiamme dopo l'impatto con le barriere. Non solo, perché Maverick è stato anche fortunato dato che non è stato travolto né dai suoi avversari né dalla sua moto che ha proseguito dritto contro il muro "gonfiabile".

L’ho detto la settimana scorsa che la pista era stregata e non ci si doveva correre più.



Con oggi sono tre incidenti potenzialmente mortali.



La facciamo finita o no?#GPAustria #AustrianGP #MotoGP



pic.twitter.com/WjjkSiQecb — Marco Ermini (@marco__ermini) August 23, 2020

Il pilota della Yamaha è stato ancora una volta fortunato dopo il terribile incidente dello scorso fine settimana che Zarco che aveva tamponato Franco Morbidelli con le due moto che avevano sfiorato sia Vinales che Valentino Rossi. Il Gran Premio di Stiria di Motogp è stato subito interrotto dopo 17 giri per via di questo spaventoso e pirotecnico incidente che non ha avuto conseguenze.

Debacle Yamaha, vince l'outsider

La gara è stata vinta dal portoghese Miguel Oliveira su Ktm, secondo posto per Jack Miller su Ducati, terzo Espargarò su Ktm. Quarto posto per Mir, solo quinto Dovizioso, bruttissimo piazzamento per Valentino Rossi nono classificato. Tredicesimo Fabio Quartararo che completa così in negativo la debacle Yamaha. Per il portoghese, 25 anni, si tratta del primo successo in motogp al suo secondo anno in questa categoria. L'anno passato il miglior risultato fu l'ottavo posto proprio nel gp di Austria.

#MotoGP | #AustrianGP



Miguel #Oliveira vince il suo primo gran premio!



Il pilota della KTM chiude davanti a Pol #Espargaro e Jack #Miller grazie ad un doppio sorpasso all'ultima curva.



Quinto posto per #Dovizioso, mentre il leader del mondiale #Quartararo è solo 13°. pic.twitter.com/wS1JsdKeNZ

— Vita Sportiva (@vitasportivait) August 23, 2020

