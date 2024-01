Mou lascia Roma, il futuro lo decide a Londra

Voci, sguardi, abbracci. «Una serata piena d'amore», l'ha definita Daniele De Rossi nel suo messaggio social. La prima da allenatore giallorosso è stata per lui una massiccia dose di emozioni forti. Ha iniziato a scrivere il dopo Mourinho anche se a Roma, come ha dimostrato l'affetto manifestatogli all'Olimpico durante la sfida con il Verona, si fatica a dimenticare il portoghese. Che ieri ha lasciato la Capitale dalla quale porterà via il suo legame, saldissimo, con i romanisti. In tanti sono andati a salutarlo davanti al suo hotel al Gianicolo: niente di organizzato, baci e abbracci in forma privata, una buona parola per tutti, foto e firme su maglie, striscioni e cappelli. Si è commosso, vedendo i bambini accompagnati dai genitori e a tutti ha detto: «Grazie a voi». La sera prima un giro in centro città e il saluto a cena con lo staff.

Ora sarà di stanza a Londra, ma ieri ha fatto scalo a Barcellona, alimentando subito voci di un contatto con i blaugrana. Niente Arabia, almeno per ora: Mourinho vuole restare in Europa e secondo il Sunday Times in settimana potrebbe incontrare De Laurentiis per un eventuale futuro al Napoli. Il Newcastle (proprietà araba) resta alla finestra per riportarlo in Premier. Insomma, le offerte non sembrano mancare allo Special One che al momento riflette sul suo futuro.

A Roma, intanto, si cerca di voltare pagina. La vittoria con il Verona, complice lo stop per Supercoppa delle rivali nella corsa Champions, ha riportato sotto i giallorossi. Ora serve trovare continuità di risultati e tranquillità nell'ambiente. In questo senso l'altro messaggio di De Rossi è eloquente: «Il più importante degli obiettivi da raggiungere è riportare squadra, tifoseria e società ad essere una cosa sola». La prossima sfida è lontana (lunedì a Salerno contro una squadra sempre più ultima in classifica), c'è da valutare lo stato di salute di Dybala - fermatosi sabato dopo un'ora - ma soprattutto il termometro dei tifo. Chiamato ora a sostenere De Rossi in questo intenso e complicato finale di stagione.