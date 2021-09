Mou si ferma a Verona. Non basta super Pellegrini

Nel luna park del Bentegodi si ferma la corsa della Roma di Mourinho. Cinque gol (un paio da cineteca), ritmi altissimi, un susseguirsi di emozioni - prima sotto la grandine, poi su un campo allentato - e tre punti per il Verona che sblocca finalmente la sua classifica, regalando a Tudor un esordio positivo sulla panchina. La cura del croato, subentrato in settimana a Di Francesco, è più psicologica: dato che il gioco non era mai mancato, gli scaligeri mettono in campo quella rabbia agonistica assente a Bologna e che si era vista solo a tratti contro l'Inter. Dunque è più un successo veronese - bene la difesa che è riuscita a bloccare il pericoloso Abraham - che una sconfitta della Roma, fermatasi dopo sei vittorie di fila. Uno stop che non ridimensiona i giallorossi, anche se Mourinho uscirà dal campo scurissimo in volto. «Niente da dire sul nostro atteggiamento, volevamo fare risultato, ma abbiamo perso tanti duelli individuali, molti palloni e il Verona ha avuto più intensità di noi», così lo Special One che nel finale ha schierato tutti gli uomini possibili per cercare di cambiare l'esito della gara.

Il bellissimo colpo di tacco di capitan Pellegrini (una giocata che ha ricordato quella del madridista Benzema nell'ultimo Clasico Real-Barcellona) aveva portato avanti i giallorossi. Una giocata difficilissima mentre su Verona si scatenava il diluvio. La squadra di Tudor ha avuto il merito di non scomporsi e rientrata dopo l'intervallo ha ribaltato la gara con Barak (uno dei tre giocatori della rosa scaligera già allenati da Tudor) e con l'ex Caprari. L'autorete di Ilic è un infortunio, il capolavoro di destro di Faraoni, di Bracciano, ed ex giovanili Lazio, è il gol partita (ne segnò uno simile al Parma nel gennaio 2012 con la maglia dell'Inter). «Ho un gruppo di grande carattere, è stata una bella vittoria con una gara straordinaria considerando tutte le difficoltà», così Tudor.